Hadjadj, Fabrice – vita e opere

Fabrice Hadjadj è uno scrittore e filosofo di origine ebraica, convertito al cattolicesimo nel 1998 in francese; il suo nome è arabo perché i suoi genitori sono tunisini.Figlio di genitori maoisti Militanti rivoluzionari nel maggio francese, quando era giovane Hadjadj era ateo e anarchico, e ha mantenuto un approccio nichilista per più di vent'anni.Nel 1998 si è convertito al cattolicesimo davanti a una statua della Vergine Maria, nella chiesa di Saint-Séverin, nel quartiere latino, nel cuore di Parigi. Abbazia di Solesmes Soprannominata, l'impulso del cattolicesimo prende la sua indagine filosofica e letteraria.Poco più di trent'anni, con John Gelder, un'antologia a più mani, Lost Object, che ha collaborato con autori come Michel Houellebecq, Dominique Noguez e Raoul Vaneigem. Il suo primo testo importante è Réussir sait mort: Anti-Méthode pour vivre, che ha vinto il Grand Prix catholique de littérature nel 2006. È un saggio sulla morte nell'era tecnologica: "Dobbiamo scegliere tra una tecnica e la liquidazione una fornitura a vita Non c'è alternativa:. uccidersi o dare la vita per quello che vale". Ha vinto il Premio Montherlant Circle - Accademia di Belle Arti nel 2009 e nel 2010 il Premio per la Letteratura Religiosa. Hadjadj attualmente insegna filosofia e letteratura a Tolone.Sposato con l'attrice Siffreine Michel, è padre di sei figli, quattro ragazze e due ragazzi.