Baudelaire, Charles - A una passante

A una passante

Parafrasi

Sintesi

Nota metrica

L’aspetto grafico

Campi semantici

Ritmo e suoni

Figure retoriche

Ero per strada, in mezzo al suo clamore.Esile e alta, in lutto, maestà di dolore,una donna è passata. Con un gesto sovranol’orlo della sua veste sollevò con la mano.Era agile e fiera, le sue gambe eran quelled’una scultura antica. Ossesso, istupidito,bevevo nei suoi occhi vividi di tempestala dolcezza che incanta e il piacere che uccide.Un lampo... e poi il buio! — Bellezza fuggitivache con un solo sguardo m’hai chiamato da morte,non ti vedrò più dunque che al di là della vita,che altrove, là, lontano — e tardi, e forse mai?Tu ignori dove vado, io dove sei sparita;so che t’avrei amata, e so che tu lo sai!Il sonetto è diviso in due parti:• Nelle prima due quartine viene descritto il momento dell’incontro con la figura femminile e lo stupore dello scrittore nel vedere tale bellezza soprannaturale.Viene anche richiamata la morte (v.10) dai vestiti che la donna porta, poiché a lutto.• Nelle due terzine la donna si dilegua nella folla scomparendo dalla visione del poeta, che si rassegna all’idea di non rivederla mai più se non dopo la morte.Viene anche richiamata la morte (v.10) dai vestiti che la donna porta, poiché a lutto.La poesia parla di una strada cittadina, molto affollata e rumorosa, che viene cancellata dalla comparsa di una donna sconosciuta, che ruba l’attenzione del poeta distogliendolo dalla monotonia. Bastano pochi e semplici gesti di lei per far nascere nell’autore il desiderio di amarla e di rivederla, dettati da un mistero affascinante e da una visione di una bellezza senza precedenti. Queste emozioni non trovano spazio nella realtà, lasciando lo scrittore con il solo ricordo di quella passante.Il sonetto è composto da 2 quartine e 2 terzine per un totale di 14 versi.Le rime sono imperfette e si identificano in due schemi differenti:- Baciata (AABB) nelle due quartine.- Alternata (ABAB) nelle due terzine.I versi sono endecasillabi (v.1 e v. 14) e dodecasillabi (v.2 v.5 v.7 e v.13) ma ce ne sono anche di 13 e 14 sillabe.Non è presente alcun calligramma e non ricorda un disegno l’impostazione della poesia.Le espressioni che fanno parte del campo semantico sono: la bellezza, l’amore, il mistero, il sogno proibito, la morte.• Il ritmo è lento e mosso.• Sono presenti degli enjambement (v.5-6 e v.7-8).• La punteggiatura è molto frequente con lo scorrere del sonetto in modo da rallentare il ritmo dei versi. I punti di sospensione rappresentano il silenzio dello scrittore per rendere più realistica l’esperienza di lettura, mentre quelli esclamativi sottolineano le emozioni e la loro intensità.• Sono presenti delle cesure dettate dalla punteggiatura forte.Es. Un lampo... e poi il buio! — Bellezza fuggitiva (v.9)La via assordante strepitava intorno a me. AUna donna alta, sottile, a lutto, in un dolore Aimmenso, passò sollevando e agitando B4 con mano fastosa il pizzo e l’orlo della gonna Bagile e nobile con la sua gamba di statua. CEd io, proteso come folle, bevevo Dla dolcezza affascinante e il piacere che uccide E8 nel suo occhio, livido cielo dove cova l’uragano. FUn lampo, poi la notte! – Bellezza fuggitiva Gdallo sguardo che m’ha fatto subito rinascere, H11 ti rivedrò solo nell’eternità? IAltrove, assai lontano di qui! Troppo tardi! Forse mai! LPerché ignoro dove fuggi, né tu sai dove io vado, I14 tu che avrei amata, tu che lo sapevi! Lassonanzav. 9 (G-I)v. 11(G-I)assonanza e consonanzav. 10 (A-H) v.10 (H-I)v. 13 (G-I) v.13 (H-I)enjambementv. 5- 6 v. 7-8• Ossimoro presente nel v.8• Allitterazione (r-u) presente nella versione francese e non in quella italiana.v. 1 le rue assourdissante autour de moi hurlaitv. 1 Ero per strada, in mezzo al suo clamore.• Accumulazionev. 12 che altrove, là, lontano — e tardi, e forse mai?• Climaxv.12 che altrove, là, lontano — e tardi, e forse mai?• Io lirico• Metafore nei vestiti scuri della donna e nei suoi occhi per indicare l’apatia del poeta• Antitesi tra i concetti di vita-morte, luce-oscurità e tempo-eternità