La bataille realiste

Avant de susciter le débat littéraire, le réalisme fait d’abord scandale en peinture avec un peintre : Courbet. Courbet refuse en peinture l’idéalisme ; il présente, dans ses tableaux, la réalité telle qu’elle est dans tous ses détails, sans jamais l’embellir. Avec l’exemple de Courbet se forme un cénacle d’artistes qui affirment que le romancier doit s’intéresser surtout à ce qu’ils appellent « les basses classes » (petite bourgeoisie, artisans, milieux populaires, monde ouvrier). Donc, on refuse le roman idéaliste, typiquement romantique.Comme le jury refuse d’admettre les tableau de Courbet à l’exposition universelle (ces tableaux sont trop réalistes, crus), il ouvre sa propre « exposition » dans une baraque voisine.Champfleury, ami du peintre, profite du scandale pour lancer le réalisme littéraire. En 1857, il publie un recueil, ‘’le Réalisme’’, dans lequel il donne un fondement théorique à cette nouvelle esthétique. Indiquant comme un point de repère Balzac, Champfleury affirme que le romancier doit représenter la réalité telle qu’elle est, après en avoir fait l’objet d’une observation attentive et minutieuse. La métaphore du miroir est appropriée au roman réaliste parce qu’il se propose de donner une image exacte, fidèle de la réalité.Flaubert, considéré comme le maitre de l’école réaliste, soumet le roman à la discipline des sciences biologiques et recommande l’objectivité.L’artiste réaliste se propose de décrire ce qu’il voit, la réalité ne doit pas être transformée par l’imagination. Le poète ne doit rien embellir.En 1880 nait l’école naturaliste qui salue Zola comme son chef et qui pousse à l’extrême les principes du réalisme. Elle exige du romancier qu’il étudie et présente toujours la réalité contemporaine avec la précision des sciences expérimentales et qu’il limite cette description aux milieu populaire mais une précision encore plus totale et scientifique. Voilà pourquoi on affirme que l’écrivain naturaliste est plus objectif que l’écrivain réaliste.