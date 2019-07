Comunicare in pubblico e in Rete, le competenze utili per trovare lavoro

L’importanza del saper comunicare

La loro importanza, per chi deve ancora affacciarsi al mondo del lavoro, diventa sempre maggiore ma, purtroppo, non sempre è facile acquisirle. Di cosa stiamo parlando? Se hai seguito il nostro sito, avrai capito che ci stiamo riferendo alleper usare un terminologia decisamente più internazionale. Tra queste vi rientra senza ombra di dubbio ilcompetenza chenon solo a livello face-to-face. Proprio su questa soft skills è incentrata la puntata diin onda su, realizzata in collaborazione conNella società di oggiche in passato: bisogna infatti esserne capaci anchenon solo ‘analogico’. Le modalità con le quali sviluppare, già da studenti, questa soft skills sono davvero tante e diversificate tra loro. “Tutti quei ragazzi – sottolinea Daniele Grassucci co-founder e direttore del portale Skuola.net – che sviluppano relazioniche riescono a rapportarsi correttamente nel contesto scolastico o anchestanno sviluppando la capacità di comunicazione”. I livelli, e le occasioni, per sviluppare questa competenza trasversale sono infatti innumerevoli, anchepossono essere esperienze molto utili.Un'“Bisogna – continua Grassucci – saper individuare i conflitti,e magari alle volte convivere con il fatto che potranno non essere risolti”. Saper gestire il rapporto con untrasversale. “Oggi – continua Grassucci – è il tuo professore, domani potrà essere il tuo capo, dovrai essere pronto quindi a gestire un conflitto con lui”.