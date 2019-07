Soft Skills: lavorare grazie al problem solving

L’importanza del problem solving nel mondo del lavoro

Sono super richieste e sempre più essenziali se si vuole essere davvero competitivi all’interno del mondo del lavoro. Possedere tutte lenon è certo impresa facile, spesso infatti la scuola non aiuta certo ad acquisirle, ma ilTra queste spicca ilovvero la capacità di risolvere qualsiasi tipi di problema attraverso soluzioni innovative e creative. Proprio su questa skill si concentra la puntata di oggi diin onda su, realizzata in collaborazione conTra le soft skills più richieste dal mondo del lavoro c’è il problem solving, ovvero la“E' importante - ha sottolineato. E anche se la scuola, purtroppo, non aiuta i giovani a sviluppare questo tipo di capacità “bisogna – continua Grassucci - incentivarli a percorrere strade non note”. E proprio legata al problem solving, vi sono laPerché? Semplice, è fondamentale saper portare una soluzione completamente diversa oppure esplorare campi completamente diversi. “In questo senso – continua Grassucci - i ragazzi vanno incoraggiati perché la metà deiancora non si conoscono e quindi molto probabilmenteUn esempio? A guadagnare su Youtube sono proprio quei giovani che hanno compreso quel mondo e sono riusciti a svilupparlo in modo professionale!