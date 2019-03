Vuoi trovare lavoro? Sette consigli per presentarti sui social

Se state cercando lavoro il primo passo da fare è sicuramente quello di scrivere un curriculum esaustivo, dettagliato e veritiero che elenchi il proprio percorso di studi e le esperienze lavorative (se presenti) intraprese.

Ovviamente le competenze e le capacità di ognuno sono fondamentali per ricoprire determinate posizioni professionali, tuttavia non sono le uniche cose che decidono se quel posto sarà nostro o meno!

Anche la sfera più personale ed ‘emotiva’ è altrettanto importante e quindi il nostro modo di presentarci e di porci può spesso essere determinante…soprattutto se poi qualche datore di lavoro particolarmente diffidente, decida di andare a ficcare il naso nei nostri profili social!

È questa infatti la pratica, purtroppo sempre più diffusa, dello snooping (‘spionaggio’) dei profili dei possibili candidati, che ne spia appunto l’affidabilità.



Attivare la privacy

Evitare/cancellare foto poco serie

Attenzione alle pubblicazioni!!!

No al pessimismo!

Foto e post solari ma mai eccessivi

Non pubblicare contenuti troppo ‘privati’

Non sparlare dei datori di lavoro precedenti

Aggiornare i social ‘professionali’

Insomma se è vero che questa è l’era dei social, non c’è da stupirsi chepossano facilmente diventare i mezzi decisivi e discriminanti per ottenere o meno un lavoro.Sui profili social è possibile modificare le impostazioni di privacy e scegliere se condividere contenuti con amici e sconosciuti e soprattutto, decidere cosa far vedere e cosa no.Ovviamente. In tal modo, se un datore di lavoro volesse spiarci sarebbe costretto per forza ad inviarci la richiesta di amicizia e a quel punto, prima di accettarla avremmo comunque il tempo per eliminare contenuti e foto poco raccomandabili!A tutti capita nel tempo libero di lasciarci andare, soprattutto se siamo in un’atmosfera di festa o di gioco con i nostri amici che magari si sono divertiti a scattarci foto per immortalare e ricordare il momento!Ecco, certe foto dovrebbero rimanere appunto ‘fra amici’ e non essere diffuse via web..una foto da ubriachi ad esempio, non offre un’immagine di noi molto affidabile e seria e per questo sicuramente inciderebbe in negativo nella nostra ricerca di lavoro...anche se si tratta di contesti, è ovvio, differenti!possono diventareper testare il nostroe, più in generale, deiche pubblichiamo e delleche scegliamo per commentare o descrivere gli stati d’animo.Fate attenzione quindi all’e alleed anche a contenuti che, anche se ironici, potrebbero procurare un danno alla vostra immagine, come quelli che trattano diÈ accaduto di recente ad esempio ad alcuni studenti dell’università di Harward di essere stati cacciati dall’ateneo a causa di post dai contenuti sessisti e discriminatori condivisi su Facebook.Si sa cheè sempre un elemento importantissimo, sia dal vivo che attraverso la nostra pagina social, anzi molto spesso, quella ‘a pelle’,Pubblicazioni frequenti negative o lamentose di qualsiasi cosa, non aiutano certo ad ottenere un posto, soprattutto perché non esiste lavoro senza imprevisti, seccature e difficoltà!e una tendenza a, anche su cose spesso irrisorie.Laè alla base di tutto. Ricordate che tutto quello che postate diventa pubblico e quindi selezionate tutti i contenutiSe state cercando lavoro e non avete la privacy sul vostro profilo, in tutti i pensieri che scrivete mostratevi sempre positivi, risolutivi e propositivi e nelle foto solari e sorridenti anche in compagnia di amici e familiari.Informazioni personali o intime messe a disposizione di centinaia di lettori, non è un elemento a favore per le aziende., rivelare ‘segreti’ e indiscrezionie questo alle aziende certo non sfugge!Ilovviamente non riguarda solo ima anche ilstesso che è previsto, faccia a faccia, prima di ogni assunzione con le risorse umane di quella specifica azienda.Immaginatevi lì, al colloquio con un addetto nel settore Hr recruiting che vi sente lamentarvi sulla vostra condizione lavorativa precedente, sullo stress che vi comportava, su quel collega insopportabile, su ore interminabili di lavoro e di straordinari extra…insomma capite bene che non è il massimo per una buona presentazione! E lo stesso vale anche sui contenuti che pubblicate sui social!con terzi, e anche perché no, con centinaia di lettori amici sui social network.Per rendersi conto dell’importanza che le aziende pretendono sui social, basta citare l’esempio di una dipendente della Nestlè Perugina che ne 2014 venne licenziata in tronco per aver condiviso sui social un post in cui veniva criticato il comportamento di un responsabile.Insomma…meglio evitare!Alcune piattaforme social comepossono aiutare nella. È infatti dimostrato che circasi avvalgono di questi mezzi perUna buona strategia è quindi quella disulla piattaforma social e adattare il profilo al settore di interesse presso cui si intende far domanda, ricordando di