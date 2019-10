I 7 lavori del futuro più desiderati dagli universitari

1. Data Scientist

2. Digital HR

3. Legal Tech

4. Energy Manager

5. Operation Manager

6. Software Developer

7. Digital Marketing Specialist

Si parla sempre di, di cosa cercano le aziende al giorno d’oggi, di quali discipline approfondire per avere più chance occupazionali. Quasi mai, invece, si guarda a. A come interpretano il lavoro di domani. Quali sono ad esempioA dircelo è uno studio effettuato dall’Università Niccolò Cusano, che traccia la classifica delle. È il dominio delle specializzazioni tecniche e tecnologiche. In fondo le nuove generazioni lo sanno bene sono quelle che garantiscono maggiori prospettive. E per le quali sono disposti ad abbandonare la formazione di tipo tradizionale. Ma quali sono queste occupazioni così ambìte?Al primo posto, troviamo il, colui che(sempre più centrali per le moderne aziende) traendone informazioni rilevanti per il business. Ma questa figura fa molto altro: conosce, infatti, i linguaggi di programmazione, sviluppa algoritmi. Il corso di studi per diventarlo? La facoltà diSecondo gradino del podio per il, evoluzione del responsabile delle risorse umane. Oggi, infatti, laavviene anche grazie al supporto del web e, in particolare, dei). Questa figura ha perciò il compito di ricercare i profili più interessanti per l’azienda sfruttando tutte le risorse disponibile, digitali incluse.Meno conosciuta è la figura che si piazza al terzo posto: il, il consulente legale 3.0. Un professionista che, applicando unendo la sua laurea in(o Ingegneria) e magari un master in, alle nuove tecnologie ha sviluppato, al GDPR, alla, all’IT e all’etica del web. Si stima che, nel 2019, l’impatto del digital negli studi legali è stato del 10%. E continuerà a crescere.Altrettanto poco noto è l’, colui che all’interno dell’azienda ha il compito di individuare le fonti di spreco alimentare, di definire gli investimenti sostenibili, di. Secondo un recente rapporto di Confindustria, attualmente in Italia c’è tanta richiesta di queste figure. Non a caso si trova al quarto posto.Al quinto posto della classifica dei lavori più richiesti c’è una risorsa in qualche modo affine al precedente: è l’, che già da qualche anno ha consolidato il ruolo. Si tratta del: definisce e sviluppa le corrette procedure per ogni area e funzione aziendale, con l’obiettivo di migliorare i processi interni. Una figura chiave: circa 1 azienda su 4, oggi, ha tra le priorità proprio la riduzione dei costi e l’aumento della produttività.Chiudono la graduatoria due lavori sempre più richiesto dalle società e, parallelamente, molto amati dai giovani. Il primo è il, colui che ha il compito di(anche in questo caso la disponibilità di posti di lavoro è di circa 1,2 milioni).All’ultimo posto troviamo l’ormai tradizionale, che; per le aziende più che una strategia una necessità, visto che attualmente sono circa 33,5 milioni gli italiani che si connettono a Internet almeno una volta al giorno.