Nasce il primo ITS manifatturiero per trovare subito lavoro

Sono, purtroppo, ancora poco conosciuti anche se rappresentano un’ottima capacità di inserimento dei giovani all’interno del mondo del lavoro. Parliamo degli ITS, Istituti Tecnici Superiori, una valida alternativa per chi non ha intenzione di iscriversi all’università dopo il liceo ma vuole comunque apprendere tutte le competenze per svolgere un determinato mestiere. Proprio sugli ITS, veri e propri passepartout per il mondo del lavoro, e sulla varietà degli indirizzi si focalizza la puntata di ‘Verso il futuro e oltre – La scuola che prepara al lavoro di domani’ in onda su Radio 24, realizzata in collaborazione con Skuola.net.

Il primo ITS manifatturiero del Lazio

Con il nuovo anno scolastico nel Lazio c’è stato il debutto delBengià diplomati, che per due anni verranno formati per diventare super periti nei campi della meccatronica, elettrotecnica ed elettronica. Il progetto è coordinato da Unindustria, edAd oggi, i partner aderenti sono l’università di Cassino e del Lazio e l'Istituto tecnico industriale Galileo Galilei di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. “La loro formazione – ha sottolineato la preside del Galilei Lucia Cipriano - è basata suin questo modoI profili dei ragazzi che stanno frequentando il primo ITS manifatturiero del Lazio, infatti, corrisponderanno a quelli che le aziende richiedono.

Manlio Grossi