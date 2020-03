Coronavirus, l'esercito arruola 200 infermieri e 120 medici: domande entro 25 marzo

Esercito Italiano, bando straordinario per medici ed infermieri

età non superiore a 45 anni;

non essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare;

non essere stato dimesso d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;

non essere stato condannato per delitti non colposi.

per i 120 Ufficiali Medici , con il grado di tenente: laurea magistrale in Medicina e chirurgia e relativa abilitazione all’esercizio della professione;

per i 200 Sottufficiali Infermieri, con il grado di maresciallo: laurea in Scienze infermieristiche e relativa abilitazione professionale.

Anestesia e rianimazione;

Malattie infettive;

Pneumologia;

Medicina interna.

Esercito Italiano, bando straordinario per personale civile

essere in possesso del seguente titolo di studio;

diploma di Laurea o laurea magistrale o specialistica in Biologia, Chimica, Fisica o equipollenti

non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto

imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

A seguito dell’emergenza sanitaria provocata dal, uno dei problemi più grandi riguarda sicuramente la carenza di medici e infermieri, ovvero di coloro che stanno combattendo in prima linea l'espandersi dell'epidemia. La mancanza di personale, che ha deciso quindi dipersone qualificate per far fronte a questa situazione emergenziale.Lo ha fatto attraverso, usciti uno a breve distanza dall'altro, che puntano a reclutare. I tempi stretti entro i quali ci si potrà candidare dimostrano quanto sia urgente la necessità di trovare tali professionalità. "Questi provvedimenti - sottolinea il- si aggiungono al grande lavoro che tutte le Forze armate, fin dalle prime ore dell’emergenza, stanno facendo insieme agli altri assetti dello Stato per far fronte all’emergenza stessa. Continuiamo a mettere in campo ogni risorsa". Ma scopriamo insieme i requisiti per candidarsi.Il primo bando pubblicato dalprevedetramite chiamata diretta nell'Esercito Italiano. Il bando prevede l’arruolamento tramite la "" della durata di, dimilitari. Per presentare domanda i candidati dovranno essere in possesso di questiInoltre, per ciascuna tipologia,, sono richiesti anche i seguentiSegnaliamo anche che la selezione avverrà dandoSarà possibile candidarsi esclusivamente per, come indicato nel bando , consultando il bando ufficiale oCome detto, però, anche chi non vuole 'arruolarsi' ma dare un contributo all'Esercito nella gestione dell'emergenza coronavirus può partecipare al secondo bando, che selezionerà, per l'assunzione temporanea per la durata di un anno non rinnovabile, per il profilo professionale dida impiegare presso la struttura sanitaria del Policlinico militare del Celio di Roma. Per candidarsi bisognerà essere in possesso dei seguentiAnche qui, le domande potranno essere inoltrate in, esclusivamente tramite il “Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa” , oppure tramite l’home page del sito www.difesa.it, fino al