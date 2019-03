10 lavori che ogni studente vorrebbe fare dopo la laurea

Che tu sia uno studente delle superiori o dell’università, sicuramente ti starai domandando che lavoro fare una volta conclusi gli studi. Questa domanda ti risuona continuamente nella testa, anche perché fin da piccolo ti è stato chiesto di parlare del lavoro dei tuoi sogni.

Sebbene noi di Skuola.net non sappiamo quale sia il tuo lavoro dei sogni, ti proponiamo 10 lavori da sogno che ogni studente vorrebbe fare dopo gli studi.

Assaggiatore di cioccolato

Personal shopper

Analista di serie tv

Sommelier

Critico culinario

Collaudatore di scivoli acquatici

Guardiano dei fenicotteri…

… E dei panda

Cliente misterioso degli hotel di lusso

Travel blogger

Se non temi laestiva e non ti interessa di mettere su qualche, beh, questo è il lavoro dei tuoi sogni. La famosa dittaha annunciato l’apertura di nuove posizioni lavorative, tra cui quella sopra descritta, l’unica professione in cui la pancetta indica che stai facendo un ottimo lavoro!Se ti piace andare a farecon i tuoi amici, potremmo aver trovato il lavoro per te. Tutto ciò che devi fare è accompagnare la gente a fare shopping. Per cui, se hai il dito più veloce dela digitare il pin del bancomat, loè il tuo posto di lavoro.Proposto come lavoro da, tutto ciò che dovrete fare èdelle, valutarle, studiarle e scrivere note, tutto ciò che già fai un giorno si e l’altro pure. L’unica differenza sarebbe che questa volta invece che essere tu a pagare per vedere, saranno loro ate.Se sei uno di quelli chealla folliae che sono fermamente convinti che “”, potremmo averti dato un’idea per il tuo futuro. Dovrai consigliare vini, fare accostamenti eno-gastronomici, stappare e far assaggiare bottiglie. Certo dovrai studiare molto, ma le situazioni per stappare non mancheranno!Se sei uno di quelli la cui unica attività motoria della giornata è la “” davanti al frigorifero e ti ritieni un buon, la carriera da critico culinario ti aspetta. Dovrai studiare parecchio ele tuefino a renderle tra le migliori al mondo. Però tutto questo esercizio verrà ricompensato con dei piatti prelibati e con la paga per mangiarli. Chi rifiuterebbe mai?Ti basti sapere che negliquesto lavoro ti frutterebbe circa trenta mila dollari l’anno. Tutto ciò che devi fare è lanciarti nei “” più scroscianti che ci siano. Devo solo essere attento a valutare la sicurezza dello scivolo, i possibili punti critici e le traiettorie pericolose.Strano ma vero, l’acronimo, Chief Officer Flamingo, è tra i più difficili da avere sul curriculum. La nuova professione sarebbe stata ideata dal resort di lusso Baha Mar, a Nassau, alle Bahamas.Tutto ciò che dovresti fare sarebbedei fenicotteri rosa che vivono nel parco del resort.Sebbene possa sembrare un lavoro da sogno, non è come appare: i panda non sonocome si possa pensare. Infatti sono spesso cocciuti, capricciosi, viziati e a volte aggressivi.Per questo motivo il lavoro di guardiano dei panda in Asia e negli Zoo è ben retribuito. Nostante ciò molti lasciano il lavoro per cui le selezioni sono quasi sempre aperte. Se ahi voglia di avere le occhiaie da panda per l’insonnia, fatti avanti allora.Il lavoro delè una di quelle per cui si farebbero volentieri gli straordinari, anche senza essere pagati. Si ha unfornito dalle aziende e bisogna spenderlo tutto per testare i prodotti e la qualità dei servizi dei vari punti vendita. Sebbene il lavoro spazi le più varie categorie di servizi e prodotti, il migliore è senza dubbio quello dell’altaTesterai alberghi extralusso e spa favolose dotate di tutti i comfort, un sogno!Ti piacerebbe viaggiare e raccontare dei tuoi viaggi, e magari anche venir pagato per farlo? Beh l’aziendasta cercando quattro persone per viaggiare tre mesi in tutta Europa, condividendo le tue esperienze su social e YouTube e curando un blog.Se è questo ciò che cerchi, non ti resta che mandare il tuo curriculum e metterti in lista.Riccardo Caracci