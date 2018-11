Fare lo stage aumenta le chance di trovare lavoro dopo la laurea

E’ per molti, o meglio quasi tutti, una tappa più o meno obbligatoria, spesso non voluta, prima di trovare il tanto agognato lavoro. Pochi, infatti, i giovani che non hanno avuto occasione di svolgere uno stage, o a volte più di uno. Si tratta di un primo approccio al mondo del lavoro, che spesso aiuta a comprendere meglio le proprie capacità e attitudini. Inoltre, secondo un’analisi realizzata da AlmaLaurea, proprio chi ha effettuato un tirocinio ha più chance di trovare un’occupazione.

Stage post laurea? Aiuta a trovare lavoro

Stage curriculare in aumento

Dalle indagini sul Profilo e sulla Condizione occupazionale emerge che i laureati magistrali biennali che hanno svolto unad un anno dal conseguimento del titolo registranoPer loro il tasso di occupazione è pari al 70,8%. La differenza è ancora più evidente se ci si concentra sui laureati che al momento della laurea non lavoravano: il tasso di occupazione è uguale al 74,9% tra coloro che hanno concluso uno stage curriculare e del 62,5% tra chi invece non lo ha svolto. Ultimo dato,di questi ben 8 su 10 hanno accettato.In aumento, secondo i dati di AlmaLaurea, anche le esperienze dii cosiddetti tirocini curriculari. Stando ai dati del 2016, coinvolgono ben ilNello specifico, a d effettuarli sonoche gli uomini (51,8%) e sono, a seguire l’insegnamento (71,2%), le professioni sanitarie (68%) ma anche architettura (66,8%) e il ramo politico-sociale (66,5%). Svolgere un tirocinio curricolare vuol dire, ad un anno dal conseguimento della laurea, avere qualcheAncora più evidente il vantaggio occupazionale è per i laureati in materie economico-statistiche: chi ha effettuato uno stage registra un livello occupazionale pari all’82% rispetto al 76,4% di chi non lo ha svolto.