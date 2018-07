Orazio, Quinto Flacco - pensiero

Orazio possedeva una personalità eclettica, aveva cioè la capacità di apprendere da filosofie diverse e di mescolarne i contenuti, in maniera assolutamente originale, focalizzandosi su alcuni temi principali come:

-il valore della mediocritas:

Per Orazio la mediocritas è un valore importante; esso corrisponde alla capacità di sapersi collocare in una posizione intermedia tra due eccessi. Gli eccessi, in quanto estremizzazioni di comportamenti o di idee, vanno sempre rifiutati secondo Orazio poiché la via di mezzo tiene presente di una serie di circostanze e aiuta l’uomo a mantenere una sorta di costanza rispetto a se stesso.



L’autarchia è un ideale che già gli stessi stoici perseguivano, ovvero l’ideale dell’autosufficienza del saggio, il quale è in grado di fondare tutto nella sua vita reggendosi esclusivamente sulle proprie forze; Orazio esprime dunque una concezione di stampo razionalistico.Cioè l’ideale del sapersi accontentare, del non desiderare eccessive ricchezze. Per Orazio l’ideale di vita è quello di un piccolo proprietario terriero che è autosufficiente, che trova il tempo per l’otium (il tempo dello studio, il tempo della letteratura); è questo quindi un ideale che è improntato a quella frugalità su cui reggeva il mos maiorum e che venne ripreso poi da altri letterati (come Pascoli ad esempio). Questa filosofia è ben espressa nel concetto “carpe diem” (espressione che compare in un ode di Orazio), fondamentale nel suo pensiero, che deriva dal latino “carpere”, ovvero afferrare, cogliere al volo e “diem”, ovvero attimo (metafora del tempo). Per Orazio, cioè, il tempo non deve essere sprecato perché per il poeta ogni singolo attimo è una preziosa occasione di vita. Non bisogna però confondere questa espressione con l’invito della filosofia epicurea a godere di ogni attimo ricercando il piacere , ma è il monito a non sprecare nessuna occasione della vita.