ITS, il percorso post-diploma che fa trovare lavoro: quale fa per te? Scopri tutti i corsi in Lombardia

Il Sistema ITS: settori e percorsi legati al territorio

Il Sistema ITS Lombardo

Per i ragazzi che escono dalle scuole superiori, specialmentecome quello che stiamo vivendo, avere le idee chiare sul proprio futuro diventa fondamentale. In tanti, quasi a scatola chiusa, si dirigono verso l'università. Molti, però, rimangono delusi: il percorso è lungo e non sempre al traguardo si trovano soddisfazioni. Eppure delle ottime alternative ci sono.Come gli: percorsi professionalizzanti, introdotti in Italia nel 2010, che in due anni mettono letteralmente in mano agli studenti un lavoro. Con un titolo immediatamente spendibile con successo: secondo l'ultimo monitoraggio ufficiale (datato 2020),a un anno dal diploma (con la laurea ci si ferma al 70%); di questi ilIl motivo? Presto detto: il forte collegamento con i territori (gli ITS sono gestiti a livello regionale) e con le reali esigenze dei settori a cui si rivolgono. Lo si capisce non solo dal modo in cui sono strutturati i percorsi di studio ma anche per la ricca presenza di docenti provenienti dal mondo del lavoro e dalle esperienze di tirocinio degli studenti durante il percorso. Sei aree tecnologiche che coprono praticamente tutti i 'nuovi mestieri':(che al loro interno comprendono 5 ulteriori articolazioni: casa, meccanica, moda, agro-alimentare, servizi alle imprese). Ogni regione decide quali percorsi attivare e come farlo. Tutte sono cresciute negli anni. Ma ce n'è una che da subito si è messa in prima linea, facendo da laboratorio per l'intero settore: è la Lombardia.Degli oltre 100 ITS censiti da INDIRE e ministero dell'Istruzione, ben 21 - circa 1 su 5 - si trovano proprio. Abbracciando tutti i macro-settori indicati dalla normativa di riferimento. Con un investimento economico importante: la regione Lombardia, per il prossimo biennio 2020-2022, ha stanziato 49 milioni di euro (14,5 per anno, incrementando la dotazione di 3 milioni all'anno), che vanno ad aggiungersi agli oltre 33 milioni di euro messi a disposizione dal MI (questo, però, da distribuire sull'intero territorio nazionale). Segno che si crede sempre di più nel Sistema ITS. Ma qual è l'offerta formativa – la più completa possibile – messa in piedi in Lombardia? Skuola.net ha censito per tutti gli studenti quel che hanno in programma leper il prossimo anno. Opportunità che peraltro non solo appannaggio di studenti di Lombardia e dintorni, perché alcune realtà offrono corsi unici a livello nazionale, a disposizione di studenti fuori sede.Le(clicca su quella di tuo interesse per conoscere i corsi disponibili):