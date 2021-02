ITS, cosa sono gli “istituti tecnici” di cui ha parlato Draghi?

Una valida alternativa all'università

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel discorso programmatico alle Camere, ha posto la questione dell'istruzione tecnica. Soffermandosi, in particolare, sul sistema duale, che nei suoi piani può avvicinare il mondo dell'istruzione a quello del lavoro. In un passaggio, soprattutto, ha parlato di un investimento di 1,5 miliardi di euro dedicato nel "Programma nazionale di ripresa e resilienza" (collegato al piano Next Generation EU) agli istituti tecnici, confermando la cifra già prevista nelle prime bozze di gestione del Recovery Fund italiano. Il riferimento è agli ITS (gli istituti tecnici superiori): non le più conosciute scuole secondarie superiori - agrario, geometri, commerciale, giusto per fare qualche esempio - ma percorsi post diploma che, sebbene ancora poco conosciuti qui da noi (mentre in molti Paesi europei sono già una realtà consolidata), in pochi anni hanno dato prova della loro validità in ottica occupazionale. Così, per l'occasione, ha cercato di raccontare meglio cosa sono e il loro sviluppo nel tempo.Leggi anche:Gli Istituti Tecnici Superiori sono delle. In pratica, un'alternativa sia all'università sia alla ricerca immediata di un lavoro poco qualificato subito dopo il diploma di maturità (o il conseguimento di un titolo equipollente).. E che, al termine di un corso(al massimo triennale) - indicativamente 4/6 semestri, per un totale di 1800/2000 ore di didattica e formazione - mettono in mano a chi li frequenta un attestato immediatamente spendibile e conBasti pensare che, secondo l'ultimo monitoraggio – elaborato da INDIRE e aggiornato a maggio 2020 –. Ancora meglio di chi ha una laurea: per dare un termine di confronto, la capacità occupazione delle università, secondo gli ultimi dati Alma Laurea, si ferma attorno al 70% dei laureati (a un anno dal titolo). Inoltre,: più di 3 su 10 sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o lavorano da autonomi in regime ordinario; il 27,5% è in apprendistato; mentre 4 su 10 hanno un contratto a tempo determinato o lavorano da autonomi in regime agevolato.Il motivo di tale successo? Il. A gestirli, infatti, sono le Regioni – attraverso enti di formazione riconosciuti – e, spesso,. Ad esempio, il partenariato delle Fondazioni ITS è costituito per il 43% da imprese o associazioni di imprese e, nelle attività di stage (che sono come minimo il 30% del monte ore totale), le aziende coinvolte sono state circa 2.500 (quasi la metà sono PMI); inoltre, il 69,4% dei docenti ITS non viene da università, scuole, centri di ricerca ma dalle imprese operanti nei vari settori.(avete mai sentito dire “il lavoro c'è, mancano quelli in grado di farlo”? E' esattamente questo caso).Il pensiero, per gli addetti ai lavori, corre immediatamente ad alcune realtà europee già ben rodate, come leo il. Seppur con alcune differenze, l'organizzazione è simile. A cambiare nettamente sono i numeri: nonostante il numero degli iscritti, in Italia, dal 2010 (anno di introduzione degli ITS) a oggi sia in costante crescita – gli ultimi dati ci parlano di oltre 18mila alunni distribuiti tra i vari percorsi attivi (nel 2014/2015 erano poco più di 8.000) –, dove gli iscritti sono più o meno 750mila(siamo sui 500mila)(400mila).Ma come sono organizzati gli ITS italiani? Attualmente sono(con una netta moltiplicazione rispetto ai numeri iniziali). Divisi inper lo sviluppo economico e la competitività del Paese: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, Nuove tecnologie per il Made in Italy (a sua volta articolato in 5 sotto-aree: Servizi alle imprese, Sistema agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda) che da sola assorbe quasi la metà degli ITS.(20); molto più omogenea la distribuzione nel resto del Paese, con le altre regioni che non arrivano alla doppia cifra (la Campania ne raccogli 9, il Lazio 8) ma(uniche eccezioni, per ora, la Valle d'Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento).Per quanto riguarda le, a spiccare sono due branche del “Made in Italy”: il(più del 90% di occupati a dodici mesi dal diploma professionalizzante) e il(87%). Sopra la media generale anche le(86%). Ottimi risultati pure per la(84%). Leggermente sotto media tutti gli altri settori, comunque. Le “Nuove tecnologie per il Made in Italy”, che spesso fanno da traino alla nostra economia, prese nel complesso occupano l'83% dei neodiplomati, in perfetta media.Interessante, infine, accennare al. Chi sono i pionieri degli ITS italiani? Quasi la metà, ha un’età compresa tra 20 e 24 anni; più di 1 su 3 ha 18-19 anni.. Circa 6 su 10 possiedono un diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico. Fin qui tutto in linea con le aspettative. Quello che stupisce è quel. Così come non è da sottovalutare la composizione della presenza femminile, con la percentuale più elevata. Segno di come sia trasversale l'utenza che si rivolge a questi percorsi per avere più chance occupazionali.Numeri importanti a cui, però, non ha fatto riscontro un altrettanto importante investimento economico. Almeno sinora,che si sono avvicendati a Viale Trastevere. A cui si è andata ad aggiungere la quota di co-finanziamento erogata dagli Enti Locali in cui si innestano le fondazioni regionali, pari almeno al 30% delle risorse nazionali. Facendo un rapido calcolo siamo anchenel suo discorso. Una proporzione che basta da sola a darese il progetto dovesse andare in porto.