Istituti Tecnici Superiori: la guida de Il Sole 24 Ore per sceglierli

Istituti tecnici superiori: Guida agli Its in edicola con Il Sole 24 Ore

Sono percorsi formativi destinati ai diplomati usciti dalle scuole superiori, valida alternativa all'università sopratutto per gli sbocchi professionali.infatti registrano, secondo l'Ocse, un tasso di occupazione dell'82% (nella classe 25-64 anni) analogo alle lauree magistrali (83%) e superiore alle triennali (73%). Purtroppo, però, ancora in pochi conoscono questa possibilità. Gliintercettano meno del 2% di tutti gli iscritti a un corso di studi terziario, contro l'86% delle lauree di primo livello e il 12% di quelle di secondo livello.Il mondo del lavoro però richiede a gran voce i diplomati degli Istituti Tecnici Superiori: Confindustria - a fronte dei soli 20mila diplomati usciti in dieci anni di attività degli Its - ha quantificato in almeno 20mila unità il reale fabbisogno annuo che servirebbe alle imprese.Per far incontrare la richiesta del mondo del lavoro con le scelte degli studenti per il percorso post diploma , Il Sole 24 Ore dedica un'intera “” di 80 pagine in edicola con il quotidiano giovedì 10 ottobre. La pubblicazione traccia il profilo dei. Racconta, anche attraverso la viva voce dei protagonisti di queste scuole, che percorsi offrono, con quali modalità e con che risultati nel mondo del lavoro. Anche grazie a un legame molto forte con il sistema produttivo e con le esigenze del territorio.La Guida mette infine a confronto il nostro sistema dicon alcune esperienze straniere d'avanguardia e valorizza i punti di partnership con le università, compresa la possibilità - dopo il biennio - di aggiungere il terzo anno e conseguire anche la laurea triennale.