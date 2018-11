Guida agli ITS: corsi, iscrizioni, scadenze e sbocchi professionali

Dopo il diploma l’università non è la scelta giusta per tutti. Infatti c’è chi, dopo la scuola, cerca la propria strada dirigendosi subito verso il mondo del lavoro. Gli ITS, Istituti Tecnici Superiori, forniscono una risposta sia ai giovani diplomati sia alle aziende, con le quali collaborano spesso per formare figure professionali qualificate e ricercate. In termini tecnici si parla di formazione terziaria professionalizzante, e in altri paesi europei raccoglie centinaia di migliaia di studenti iscritti. In Italia sono solo qualche migliaio, ma queste realtà sono sempre più riconosciute e apprezzate. A conferma di ciò arrivano i dati, che - nel primo triennio di osservazione - vedono un incremento degli iscritti e un conseguente aumento degli occupati a un anno dal diploma. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio il mondo degli ITS.

Cosa sono gli ITS?

Gli ITS sonoi cui percorsi sono aperti ai diplomati di tutte le scuole superiori. ll loro obiettivo è quello dinelle quali c’è un’importante richiesta da parte del mondo del lavoro.Le

● Efficienza energetica

● Mobilità sostenibile

● Nuove tecnologie della vita

● Nuove tecnologie per il Made in Italy

● Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –Turismo

● Tecnologie della informazione e della comunicazione

Ogni area prevede una divisione in ambiti con delle specifiche figure di riferimento che sono poi il modello della formazione degli studenti. All’attivo ci sono ora 429 percorsi monitorati e valutati.

Sbocchi professionali: 4 su 5 trova lavoro subito

ITS: come funzionano

Istituti Tecnici Superiori: corsi e iscrizioni

Nel primo triennio di osservazione (2014-2016) si assiste a un vero e proprioLe Fondazioni che organizzano corsi professionalizzanti sono passate da 75 a 93; gli(dai quasi 8mila del 2015 siamo arrivati agli attuali 11mila complessivi, quasi tutti diplomati): inoltre, ile arriva all’ 82,5% (dal 78,3% di partenza). Dal monitoraggio, che ha preso in esame 2.774 iscritti in 113 percorsi erogati da 64 Fondazioni (il 69% degli ITS), rileva inoltre che, essendo coerente con il percorso intrapreso. Circa la metà di questiE, ancora: i corsi sono aumentati da 350 a 430 e le imprese coinvolte da 500 a più di 800.Gli istituti tecnici superiori propongono un percorso strutturato e modellato anche grazie alle imprese che sono attivamente coinvolte all’interno della didattica. Infatti laro e delle imprese che operano nel territorio.Infatti, all’interno della durata standard del corso, dai 4 a un massimo di 6 semestri, la. I percorsi ITS si basano su una didattica esperienziale, pensata proprio per facilitare al massimo l’inserimento dello studente all’interno del mercato lavorativo, attraverso stage e apprendistato.Un’altro aspetto che caratterizza i corsi ITS è il fatto che almeno la metà deiper e indirizzare e garantire una formazione sempre più attinente alle esigenze lavorative moderne.Per saperne di più su tutti gli ITS, vi invitiamo a consultare il sito http://www.sistemaits.it/ ai quali è possibile ancora iscriversi quest’anno oppure da prendere in considerazioni per il prossimo, in quanto i termini di iscrizione sono già scaduti.Ilè una figura professionale in grado di realizzare in completa autonomia un prodotto audiovisivo. L’evoluzione tecnologica che ha accresciuto la disponibilità di tecnologie prosumer (videocamere e software di editing digitali) ha aumentato lache racchiude sia competenze narrative sia competenze tecniche multimediali, quali gestione di telecamere digitali, software di montaggio, area del web design, fotografia, grafica.Ildi un pilota da proporre al nuovo mercato televisivo italiano ed europeo, partendo dalleper passare attraverso le fasi di produzione e postproduzione per arrivare aTutto questo affiancando la teoria con la pratica della ripresa, del montaggio e l’tra le quali il Virtual Set 3D installato nei teatri di posa dell’Istituto Rossellini.Iscriversi alla newsletter sul sito dell'ITS per conoscere la data del prossimo Open daye dell’efficienza energetica. Si occupa disia a livello di soluzioni tecnologiche per il controllo e l’automazione, sia a livello di modellazione informativa (BIM). Applica competenze innovative - Cloud Computing, Internet of Things e analisi di Big Data – per la progettazione e implementazione di servizi a valore aggiunto per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.Inglese tecnico | Creatività e Design Thinking | Sicurezza sul lavoro | Elementi di organizzazione aziendale | Orientamento al lavoro | Laboratorio auto-imprenditorialità | Il processo edilizio | Tecnologia delle Costruzioni | Fondamenti di termotecnica e di elettrotecnica| Fondamenti di domotica, illuminotecnica e acustica | Fondamenti di informatica: teoria ed applicazioni pratiche | Base di dati | Introduzione agli algoritmi di intelligenza artificiale | Fondamenti di Networking & Cyber Security | Internet of Thing, Big Data & Cloud Technology: tecnologie ICT per le Smart Cities ed il territorio | Smart Home e Building Automation & Management System | Project Panagement & Strategic Supply Chain Management | Information Modeling & Management | Geomatics & Building Energy Modeling | Project workInterviene nelle diverse fasi del processo di lavoro. In particolare collabora nella definizione della struttura di collezione sia dal punto di vista stilistico sia tecnico, traducendo la creatività in valide proposte commerciali in linea con le caratteristiche del brand.

Tecnico superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico

È in grado di individuare materiali innovativi e tecniche di lavorazione per garantire un prodotto ceramico con elevati livelli di prestazione e qualità stilistiche. Gestisce il ciclo di vita del prodotto, in modo da ridurre il suo impatto con l’ambiente, e collabora al marketing e alla comunicazione.



Tecnico superiore per lo sviluppo software, web e mobile

Ha le competenze tecniche e progettuali per analizzare, progettare e sviluppare sistemi software. Conosce e sa gestire le fasi del processo di lavoro: raccolta requisiti, analisi funzionale, programmazione, testing e rilascio, e i sistemi di rete e di virtualizzazione.

È una figura trasversale a molti settori, molto richiesta dalle imprese dell’area ICT.

Termine iscrizioni: 21 novembre 2018



Tecnico superiore per la programmazione di sistemi software per lo sviluppo dell'industria 4.0

Analizza, progetta e sviluppa sistemi software. Conosce e sa gestire le fasi del processo di lavoro: raccolta dei requisiti, redazione del documento di analisi funzionale, programmazione (Java, Python, C#, HTLM5, Php), testing e rilascio. È in grado di installare, supervisionare e mantenere e aggiornare queste applicazioni, facendo attenzione all’integrazione sistemica e al supporto degli utenti.

Termine iscrizioni: 21 novembre 2018

Gestire strutture alberghiere con una visione strategica d’insieme: questo è l’obiettivo di un corso cheorientati a sviluppare innovazione e competitività.in ambito Food and Beverage e di auto-imprenditorialità, per progettare nuovi modelli di business e un’offerta di Ospitalità sempre nuova e attrattiva.

• International Tourism & Hospitality Management

Un programma unico nel panorama degli ITS, con contenuti di alta qualità interamente in lingua inglese per formare giovani manager pronti ad inserirsi nelle strutture più esclusive dell’Ospitalità internazionale. Competenze di Destination Management, Experience Design e Guest Relation, a supporto dell’esperienza esclusiva del turista, che diventa protagonista sul palcoscenico del territorio. Stage internazionali attivati sin dal primo anno di studi.

• Digital Marketing & Hospitality Management

Il percorso risponde al bisogno di nuove figure professionali per un mercato in evoluzione, in cui Tecnologia e Turismo risultano sempre più interconnessi e cresce la domanda di occupazione per profili capaci di coniugare nuove competenze tecnico-specialistiche con talenti di tipo comunicativo e relazionale. Il percorso sviluppa l’“intelligenza organizzativa” che accomuna tutti i professionisti impegnati nella gestione dei Servizi turistici, degli Eventi e della Comunicazione digitale.

La durata complessiva di ciascun percorso è di 2.000 ore, di cui 840 di stage curriculare. Al termine dei percorsi formativi, gli studenti conseguono il titolo di Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive – Diploma di V livello EQF (Sistema Europeo delle Qualifiche), rilasciato dal Ministero dell’Istruzione Italiano e riconosciuto a livello europeo. Dopo il Diploma, lo studente può scegliere di entrare direttamente nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi tramite l’ammissione al Bachelor Internazionale in Hospitality Management – Laurea VI livello EQF – dell’Università di Stenden (Paesi Bassi).

Termine iscrizioni: dal 30 marzo 2019 al 30 settembre 2019

Note: open day 2019 ore 16.00 - appuntamenti: 29 gennaio, 12 febbraio, 5 marzo, 26 marzo, 9 aprile

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita, in particolare nel campo biotecnologico, chimico, farmaceutico e delle produzioni industriali della gomma e del PTFE.I percorsi formativi nascono dalla richiesta di personale altamente qualificato da parte delle imprese partner con le quali la Fondazione progetta e realizza gli insegnamenti. Alla conclusione dei percorsi lalo stesso giorno degli esami oltre l’80% dei neodiplomati ha un’occupazione e, a distanza di qualche mese, si registra la piena occupazione.L'offerta formativa per il biennio 2018-2020 si compone di- Tecnico superiore per le produzioni biotecnologiche- Tecnico superiore per le produzioni chimico industriali- Tecnico superiore per le applicazioni industriali delle gomma e del PTFE- Tecnico Superiore per impianti chimico-farmaceutici- Tecnico Superiore per le lavorazioni chimiche e plasticheIn una, l’asticella delle aspettative nei confronti dell’infrastruttura ICT si sta alzando, imponendo velocità, prestazioni e time to value. Il mercato è inoltre ormai dominato da device sempre più multiformi e servizi di informazione sempre più pervasivi.

ITS Esperto di Digital Communication

L’esperto di Digital Communication è in grado di collaborare lungo l’intero ciclo di vita di un progetto di comunicazione integrata, dall’interazione con il cliente alla scelta delle modalità e degli strumenti di comunicazione, fino all’ideazione, progettazione, presentazione e realizzazione del progetto utilizzando differenti media tradizionali e online.

ITS Esperto di New Media Marketing

Il corso forma un esperto di New Media Marketing che ha competenze nella stesura del piano di marketing e di comunicazione, sulla base degli obiettivi e del budget concordati con il cliente. Si occupa della gestione operativa del ciclo di vita dei progetti assegnati, anche collaborando con il team creativo. Produce contenuti testuali, grafici e multimediali per i diversi canali utilizzati, in particolare social e web. Effettua il monitoraggio dell’andamento delle campagne in corso anche animando la comunicazione verso la comunità online e controlla i risultati raggiunti.

Termine iscrizioni: ottobre di ogni anno

Il corso ha l’obiettivo di- per fornire servizi innovativi e competitivi digestionale e commerciale alle aziende di produzione e trasformazione, anche biologiche, che operano in una filiera olivicola-olearia di qualità;- per gestire i processi di produzione agricola e diconferendo vantaggi competitivi delle produzioni nei differenti mercati;- pere valutare il livello tecnico degli impianti olivicoli e delle strutture aziendali;- percon la consapevolezza dell’importanza del riutilizzo dei sottoprodotti;- per applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia didi sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro e di commercializzazione;- per applicare le integrazioni possibili tra gli attori della filiera e tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’intera filiera;- per definireExtra Vergine di Oliva di qualità nei consumatori assicurando il legame con il territorio.Il Tecnico Superiore in AgriOIL4.0 potrà svolgere attività di lavoro dipendente presso aziende pubbliche e/o private di produzione, di trasformazione, di confezionamento, di commercializzazione, organizzazioni di produttori e Enti di certificazione della filiera olivicola-olearia, nonché attività di consulenza in proprio o presso agenzie specializzate, in comunicazione e marketing.ITS TURISMO MARCHE offre una formazione fortemente specialistica che forniscesia nel settore del turismo che nell’ambito delle nuove tecnologie.Le figure in uscita dai percorsi sono le seguenti:dalla gestione del personale, all’accoglienza dei clienti, le prenotazioni, e tutta la parte amministrativa di back office(per aziende private e/o enti pubblici) e di utilizzare con efficacia tecnologie, sistemi, strumenti digitali e social per azioni di promozione e marketing nel settore turistico.Termine iscrizioni: ottobre 2019con una nuova formazione specifica anche sulla modellazione e stampa 3D e soluzioni di IoHT (Internet of Health Things) nel settore biomedicale;

TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI SOLUZIONI DI INFORMATICA BIOMEDICA – TIB, con una nuova formazione specifica anche sullo sviluppo di APP, realtà aumentata, realtà virtuale e modellazione 3D nel settore biomedicale.

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DELLE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E DELLA MEDICINA D’INIZIATIVA ATTRAVERSO LA GESTIONE DI DATI E L’OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI CLINICI – TOHC, specializzato nell’One Health Care, che trova la sua ottimale collocazione presso enti e società di servizi per la domiciliarità, strutture a bassa intensità di cura, aziende di telecomunicazione e compagnie di assicurazione.

Termine iscrizioni: già scadute per il biennio 2018-2020. attive per il biennio 2019-2020

Qui gli studenti diventano ‘supertecnici’ della sostenibilità in edilizia, dell’efficienza degli impianti e del marketing applicato al settore del legno. Dalla progettazione alla costruzione, dalla qualità all’analisi dell’impatto ambientale, gliDuemila ore di formazione tra lezioni in laboratorio e in aula di cui 800 svolte direttamente in azienda.-“Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile – BUILDING MANAGER”. sedi di Padova, Verona e Varese-“Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile – GREEN MANAGER”sede di San Donà di Piave.-“Tecnico superiore per la gestione e verifica di impianti energetici - ENERGY MANAGER”sede di Padova e Verona.-Tecnico superiore per il processo, la comunicazione e il marketing nel settore legno arredo – MARKETING MANAGER” sede di Vicenza.TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE ore 13.00 del giorno 09/11/2018INIZIO LEZIONI Entro il 30 novembre 2018RIFERIMENTI e DOWNLOAD MODULISTICA www.mitacademy.it

Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il settore Moda- MITA ENGINEERING

cod. 220820

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE ore 13.00 del giorno 09/11/2018

INIZIO LEZIONI Entro il 30 novembre 2018

RIFERIMENTI e DOWNLOAD MODULISTICA www.mitacademy.it

Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda - Oui!MITA’ Accessoires de Mode

cod. 220819

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE ore 13.00 del giorno 09/11/2018

INIZIO LEZIONI Entro il 30 novembre 2018

RIFERIMENTI e DOWNLOAD MODULISTICA www.mitacademy.it

Svolgiamo corsi a Jesolo, a Bardolino, a Valeggio sul Mincio e ad Asiago.(corso per Tecnico superiore per la gestione di strutture e servizi turistici)(corso per Tecnico superiore per la gestione di imprese e servizi ristorativi). Dal 2018 è attivooltre 100 formatori, per il 70% provenienti dal mondo del turismo, laboratori e progettazione con le imprese fanno sì che il tasso di occupazione dei diplomati sia vicino al 100%.Le nostre aziende di riferimento sono hotel, villaggi e campeggi, tour operator e agenzie di viaggio, fiere e organizzazione di eventi, infrastrututre di trasporto, parchia tema, consorzi, associazioni e web agencies.