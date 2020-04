Uso di Aus e di AUßER

Esempi

Esempi

Entrambe le preposizioni richiedono il dativo1. AUS serve per indicare:• origine o provenienza (in senso proprio o figurato)• complemento di materia• complemento di causa interna (se legato ad un sentimento)• moto da luogo chiuso• per indicare l’epoca a cui risale qualcosa• Wir kommen aus Berlin• Mailänder Risotto konnt aus Mailand, in Italien• Diese Vase aus Porzellan kommt aus Frankreich• Si dice : aus Plastik, aus Silber, aus Gold, aus Holz, aus reinem Gold (di puro oro)• Diese Kirche ist aus dem Mittelalter, aus dem 12.Jahrhundert• Ich hole Milch aus den Kühlschrank (= frigorifero)• Um acht Uhr komm sie aus dem Büro2. Alcune espressioni particolari :• Aus Angst (= per paura) – aus Hass (= per odio) – aus Liebe (= per amore)• Das ist aus Angst (= Agisce per paura)Comunque, a ben vedere, questi casi particolari potrebbero essere ricondotti ad un complemento do provenienza in quando la paura, l’amore o l’odio sono sentimenti che provengono dall’animo e che fanno sì che l’uomo si comporti in un modo piuttosto che in un altro.3. AUßER ha il significato di tranne, all’infuori, eccetto, oltre, fuori• Außer meinem Freund war niemand da• Außer meinem Beruf, ich habe keine Hobbys• Mein Bruder wohnt außer Landes (all’estero)• Außer diesen Computer habe ich ein neues Handy gekauft• Außer einen Bruder habe ich keine anderen Gewschwister