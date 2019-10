Lettera delle vacanze estive in tedesco

Lettera in tedesco sulle vacanze estive

Hallo ihr lieben, ich bin XXX, ich bin 14 Jahre alt und ich wohne in Rom. Ich gehe ab dieses Jahr zum Gymnasium hier in meiner Stadt. Ehrlich gesagt bin ich neu hier weil ich davor in Mailand gewohnt habe. Mein Vater ist ein Ingenieur und darum sind wir, wegen seiner Arbeit, hier nach Rom gezohgen. Diese Stadt sieht sehr schoen aus auch wenn ich sagen muss dass ich ein bisschen Angst habe vor den ganzen Neuigkeiten. Naja was kann ich sagen, ich lass mich ueberraschen. Diesen Sommer war ich mit meiner Mutter, meinen Vater und meinen Bruder auf Ibiza, es war super, ich hatte sehr viel Spass es recht weil dort so viele Leute waren die den ganzen Tag nur gefeiert haben.Ich habe dort gelernt wie man Surft, wie man Inliner fährt und wie man Schlitschug läuft. Wir haben immer den ganzen Morgen am Meer verbracht, danach sind wir essen gegangen und am Nachmittag haben wir ein bisschen gemeinsam geredet und gespielt. Abends sind wir dann immer Spatzieren gegangen und haben uns die ganz vielen schoenen Sachen von Ibiza angeschauft. Am letzten Abend durfte ich sogar einmal in die Disko gehen. So das war mein Urlaub und nun fängt in wenigen Tagen die Schule wieder an. Ich hoffe dass alles Gut laufen wird. Euer XXX