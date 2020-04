La preposizione in in tedesco

In è una preposizione di luogo..In tedesco, le più comuni preposizioni che si utilizzano per esprimere un luogo sono: in, zu, bei, an, auf, nachAlcune richiedono il dativo, altre richiedono l’accusativo, altre ancora si costruiscono o col dativo o con l’accusativo a seconda della circostanza.Un concetto preliminare che deve essere ben chiaro è la distinzione fra stato in luogo (il luogo dove ci troviamo o dove si è stati) e moto a luogo (il luogo dove si va, ci rechiamo)• Lo stato in luogo risponde alla domanda Wo? E si ha con i verbi sein, wohnen, bleiben, stehen, liegen, sizten (= stare seduto) – Sono verbi che indicano quiete• Il moto a luogo risponde alla domanda Wohin? E si ha con i verbi Fahren, Gehen, stelle, setzen (= mettere a sedere), Legen, Fliegen, Steigen – Sono verbi che indicano un movimentoPreposizione INPuò essere utilizzata come stato in luogo o moto a luogo.In ogni caso sempre on luoghi chiusi, delimitati (con entrata ed uscita) , con città, paesi o montagne, paesi o nomi geografici ( purché accompagnati da un articolo)Davanti a nomi di paesi o di città senza articolo si adopera NACH (es. nach Deutschland)Può essere contratto: in = in den, ins = in das, im = in dem• Stato in luogo + dativo• Moto a luogo + accusativoIch wohne in Florenz (stato in luogo, nome di città)Ich fahre nach Florenz (moto a luogo città, senza articolo)Bergamo liegt in den Alpen stato in luogo, nomi di montagne, dativo)Ich bin im Kino (stato in luogo, luogo chiuso, dativo)In der Schule gibt es viele Schüler (stato in luogo, luogo chiuso, dativo)Ich wohne in der Fußgangzone (stato in luogo delimitato, dativoIch arbeite im Auslander (stato in luogo delimitato, dativo)In der Schweiz gibt es viele Gebirge (nome geografico con articolo, stato in luogo, dativo)Ich gehe ins Kino (moto a luogo, luogo chiuso, accusativo)Ich bin immer noch in Zug (stato in luogo, luogo chiuso, dativo)Ich steige in den Zug (moto a luogo, luogo chiuso, accusativo)Ich habe in der Schule eine gute Note bekommen (stato in luogo, luogo chiuso, dativo)Ich muss ins Büro gehen (moto a luogo, luogo chiuso,accusativo)Um Brot zu kaufen, gehe ich in die Fußgängerzone(moto a luogo, luogo