Alla reception di un albergo: dialogo

Immaginare il dialogo in tedesco

Spiegazione termini

Una coppia, marito e moglie, si presentano alla reception di un albergo dove hanno prenotato on-line una camera doppia con bagno per una notte. Chiedo di cenare la sera stessa all’albergo. L’addetto chiede il documento, consegna loro la chiave, fa portare i bagagli in camera e augura ai clienti un buon soggiornoAn der Hotelrezeption• Guten Morgen.Mein Name ist Franzt Bosch. Wir haben ein Doppelzimmer mit Bad online gebucht• Moment mal….. Ja, zimmer 25 in der zweiten Etage, links vom Fahrstuhl. Bleiben Sie nur eine Nachte ?• Ja, wir fahren schon morgen nach Berlin weiter• Also, zwei Übernactungen mit Frühstück• Ja, Genau !• Wir möchten aber hier zu Abendessen. Ist es möglich ?• Ja, natürlich. Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss hier rechts. Das Abendessen wird ab 19 Uhr serviert. Ich brauche noch Ihre Personalausweise…………………………………………………………………………….• Könnten Sie bitte das Anmeldeformular ausfüllen, und hier noch unterschreiben ?• Gewiss. Hier sind mein Reisepass und der Personalausweis meiner Frau.• Vierlen Danke. Soll ich Gepäck aufs Zimmer bringen lassen ?• Ja, gerne. Nach eine Bitte : Könnten Sie uns morgen um 6 Uhr wecken ?• Selbstverständlich. Haben Sie sonst noch einen Wunsch ?• Nein, Danke• Dann wünsche ich einen schönen Aufenthalt in unserem Hôtel.• Danke.buchen = prenotarebleiben = restareweiterfahren = proseguiresich befinden =trovarsidie Übernactung = il pernottamentodas Erdgeschoss = il pianoterraunterschreiben =sottoscrivere, firmareder Reisepass = Il passapoprtoder Personalausweiss = la carta d’identitàbringen lassen = far portarewechen = svegliareder Aufenthalt = il soggiornoHier ist = eccoSelbstverständlich = certamente