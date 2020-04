Come lamentarsi in un albergo

Wir sind an der Hotelrezeption.Dialog zwischen dem Hotelkunden (= Hotelgast) und dem Hotel-Concierge (=Empfangschef)• 1.a situazione : la camera è diversa da quella prenotata- Der Empfangschef sagt :Heerzlich willkommen in unserem HotelMein Name ist….. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen (Was kannich fur Sie tün)- Der Hotelgast antewortet :Guten Tag.Ich hatte ein Doppelzimmer mit Bad reserviert. Stattdessen (=invece) haben Sie mir ein Einzelzimmer mit Dusche und WC gegeben.- Der Empfangschef antewortet :Entschuldigung, das tut mie leid. Ich kann Ihnen etwas anderes anbieten. Im Moment,kann ich Ihnen nui reine suite für drei Personen anbieten. Ist es Ihnen recht ?- Der Hotelgast antewortetJa, das ist gut mit mir• 2.a situazione : il cliente ha dormito male a causa del suono dell’orologio del campanileIch habe nicht geschlafen, Ich habe schlecht geschlafen, weil haben die Glocken der Kirche die jede Viertelstunde geläuteten• 3.a situazione : il cliente ha dormito male perché il letto non era comodoDie Matratzen sind so unbequem und die Betten quietschen• 4.a situazione : il cliente comunica che il termostato non funziona e la lampadina del bagno è fulminataDie Klimaanlage ist kaputt und es ist zu heiß. Sie funkioniert nichtDie Glühbirne im Bad ist durchgrebrannt (= fulminata); können Sie jemanden aufs Zimmer schincken?• 5.a situazione : I clienti della camera limitrofa sono rumorosiIm Nebenzimmer, ist es so laut. Können Sie da nichts machen? Danke• 6.a situazione : Il cliente chiede una coperta supplementareBitte, bringen Sie mir noch eine DeckeIl portiere, alla fine potrà sempre dire.Ich wünsche euch alles Gute/einen Schönen Aufenthalt (= permanenza) in euren Hotel und hoffentlich habts ihr keine Beschwerden (= lamentele)