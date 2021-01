Video appunto: Pronomi personali doppi in tedesco

Prima di affrontare l’argomento è necessario fare una revisione dei pronomi personali al dativo e all’accusativo, rapportati al pronome personale soggetto di riferimento.• da ich, derivano mir (dativo) e mich (accusativo)• da du, derivano dir (dativo) e dich (accusativo)• da er, derivano ihm (dativo) e ihn (accusativo)• da sie, derivano ihr (dativo) e sie (accusativo)• da es, derivano ihm (dativo) e es (accusativo)• da wir, derivano uns (dativo e accusativo)• da ihr, deriva euch (dativo e accusativo)• da sie/Sie,derivano ihnen (dativo)esie/Sie (accusativo)In pratica, le desinenze sono le stesse dell’articolo determinativo:• dativo: dem, der, dem, dem• accusativo: den, die, das, dieEsempiKannst du mich vom Bahnhof abholen? = Puoi venire a prendermi alla stazione?Mir gefallen die Gemälde von Leonardo.= Mi piacciono i quadri di LeonardoWie geht es dir? = Come stai?Wir haben uns in einem Café getroffen. = Ci siamo incontrati in un barIch habe ihm gesprochen = Gli ho parlatoIch gebe dir mein Buch = io ti do il mio libroIch sehe Sie besorgt = La vedo preoccupato/aBisogna premettere una regola: se nella frase esistono un complemento di termine (dativo) e un complemento oggetto (accusativo) , il tedesco privilegia il destinatario rispetto all’oggetto per cui il dativo precede l’accusativo. Questo in italiano è indifferente.Esempi:La nonna ha comprato ai nipotini un gelato/La nonna ha comprato un gelato ai nipotiniDie Oma kat den Enkelkindern ein Eis gekauftIngrid acquista un nuovo PC a suo figlio/Ingrid acquista a suo figlio un nuovo PCIngrid kauft ihrem Sohn einen neunen PCTuttavia, se l’accusativo è espresso da un pronome personale, l’accusativo precede il dativo. Vediamo allora come trasformare le frasiFranz compra un tablet a suo figlioFranz kauft ihrem Sohn ein Tablet (dativo + accusativo)Ora sostituiamo “ihrem Sohn” con il pronome personale corrispondente: ihmFranz kauft ihm ein Tablet ( dativo + accusativo)Ora sostituiamo “ein Tablet” con il pronome personale corrispondente: esFranz kauftes ihrem Kind (accusativo + dativo)Ora sostituiamo “ein Tablet” e “ihrem Sohn” con due pronomi personali corrispondenti: es, ihmFranz kauft es ihm (accusativo + dativo)