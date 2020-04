Im Restaurant - Frasi da tradurre

Im Restaurant

1. Un tavolo per quattro persone, pere favore2. Ci possiamo sedere laggiù?3. Mi dia un tavolo vicino alla finestra4. Si pranza alla carta o a menu fisso?5. Cameriere, mi porti il menu per favore6. Che cosa mi consiglia?7. Qual è il piatto del giorno?8. Posso avere il menu9. Siete pronti? Che cosa avete scelto?10.Il vino è compreso?11. A base di carne12. A base di pesce13. Cotoletta viennese con patate, 2 porzioni14. Prenderei volentieri un piatto di insalata15. Cameriere mi porti un cucchiaio, per favore16. E da bere? Succo di mela, acqua minerale, vino, birra?17. Io prenderei volentieri un vino rosso18. Cameriere, il conto!19. Pagate insieme o separatamente?20. Insieme, ammonta a ……………21. Grazie22. Prego23. Vogliamo cenare subito perché abbiamo fretta24. Il servizio è compreso?1. Einen Tisch für vier Personen, bitte.2. Dürfen wir uns da drüben hinsetzen ?3. Geben Sie mir einen Tisch am Fenster4. Wird nach der Karte oder nach festem Preise gespeist ?5. Ober, bringen Sie mir die Speisekarte, bitte6. Was empfehlen Sie mir ?7. Welches ist die Tagesspeise ?8. Darf ich bitte die Speisekarte haben ?9. Sind Sie soweit ? Was darf es sein ?10. Ist der weinmit einbegriffen ?11. Fleischgerichte12. Fischgerichte13. Wienerschnitzel mit Pommes, zweimal14. Ich hätte gern einnen Teller Salat15. Ober, brine Sie mir einen Löffel16. Und zu trink? Apfelsaft, Mineralwassere, Wein, Bier?17. Inch hätte gern einen Rotwein18. Ober, zahlen!19. Wir möchten bezahlen zusammen oder getrennt?20. Das macht zusammen………….21. Dankeschön22. Bitteschön23. Wir möchten sofort esse, warum haben wir es sehr eilig24. Ist die Bedienung mit einbegriffen ?