Frasi da tradurre – Livello A1

1. Come ti chiami? Mi chiamo Carlo2. Quanti anni hai? Ho 23 anni3. Come stai? Sto male, non sto bene4. Io parlo tedesco e tu?5. Mi fa piacere conoscerti6. Ho fame; andiamo a mangiare qualcosa?7. Qui c’è qualcuno che parla italiano?8. Ho bisogno di aiuto, mi sono perso9. Ho perso il treno10. Che ore sono?11.Quanto costa un biglietto?12. Dove va questo treno?13. Quando parte il treno per Monaco?14. Dove abitate? A Berlino?15. Mi porti il conto,per favore16. Arrivederci e alla prossima volta17. Mi sto divertendo molto18. Scusi, ma non capisco19. Potrebbe ripetere? Grazie.20. Che cosa vuol dire?21. Non lo so22. Che lavoro fai?23. Perché ti trovi qui, in Germania?24. Sei libero domani alle 16:00? Sì, certo25. Qual è il tuo numero di telefono?Correzione1. Wie heißt du? Ich heiße Karl2. Wie alt bist du ? Ich bin 23 Jahre alt3. Wie geht es dir ? Mir geht es schlect, mir geht es nicht gut.4. Ich spreche Deutsch und du ?5. Es freut mich dich kennenzulernen6. Ich habe Hunger ; gehen wir etwas zu essen ?7. Spricht hier jemand italienisch ?8. Ich habe misch verlaufen ; ich brauche Hilfe9. Ich habe den Zug verpasst.10. Wie spät ist es ?11. Wie viel kostet ein Ticket ?12. Wohin fährt dieser Zug ?13. Wann fährt der Zug nach Münich ?14. Wo wohnen Sie ? In Berlin ?15. Bringen Sie mir die Rechnung, bitte!16. Auf wiedersehen, bis zum nächsten Mal!17. Ich habe großen Spaß !18. Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht.19. Könnten Sie es bitte wiederholen ?20. Was bedeutet das ?21. Ich weiß es nicht22. Was bist du von Beruf ?23. Warum bist du hier in Duteschland24. Haus du mOrgen um 16 :00 Uhr Zeit ? Ja, klar25. Wie ist deine Telefonnummer ?