I falsi amici in tedesco

In una lingua straniera, i falsi amici sono termini che ci possono indurre in errore per la loro somiglianza con la lingua madre di colui che apprende. Essi esistono in tutte le lingue, moderne ed antiche. In tedesco si dice Die falsche Freunde. Ovviamente l'elenco non è esaustivoEsempio: l’ aggettivo kalt può farci pensare a ll’italiano caldo, ma non è così, infatti:freddo = kalt caldo = heiβ, warm

• studieren = andare/studiare/frequentare l’università

lernen = studiare

• die Firma = la ditta

la firma al termine di un documento = die Unterschrift

• groβ = alto, grande

grosso= dick

• alt = vecchio

alto = groβ, hoch

• die Nonne = la suora (come in francese)

la nonna = die Oma, die Groβmutter

• die Latte = l’asticella

il latte = die Milch

• die Ràzzia (con l’accento tonico sulla –a-) = la retata [di persone]



la razzia = der Beutezug

• die Mücke = la zanzara

la mucca = di Kuh

• kotzen = vomitare

la cozza = die Pfahlmuschel

• Prima! = Eccellente! Figo!

Prima (avverbio) = zuerst

• der Kindergarten = l’asilo/scuola materna

das Asyl = l’asilo politico

• die Waffe = l’arma

der Arm = il braccio

arm (agg.) = povero

• keller = lacantina

Kantine = la mensa (cfr. francese la cantine)

• die Geschäft = l’affare di tipo commerciale

die Affäre = il flirt, la relazione amorosa, un affare poco chiaro

• der Kriegskamerade (alla lettera:compagno di guerra) = il commilitone

der Kommilitone = il compagno di università

• der Keller = la cantina

die Kantine = la mensa

• das Zimmer = la camera

die Kamera = la macchina fotografica

• gestern = ieri

hier = qui

• das Stück = pezzo, fetta

fett (aggettivo) = grasso

• das Lager = magazzino

das Magazin = rivista (cfr. francese magazine)

• der Blitz = lampo

die Lampe = la lampada

• der Welt = il mondo

der Mond = la luna

• die Rigatoni = maccheroni

die Maccheroni = bucatini

• die Kunst = arte

die Art = natura, carattere, modi fare

Sie haben eine natürliche Art = Hanno un modo di fare naturale,

spontaneo

• der Kunstler = l’artista (derivato da die Kunst = arte)

der Artist = l’artista del circo

• das Gehalt = lo stipendio

das Stipendium = la borsa di studio