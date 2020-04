Tedesco -Esercizio di traduzione

Correzione

1. Questo caffè è per me2. Senza di lui non parto3. Il mio giornale è sul tavolo4. Per favore, aiutami!5. Io le ho regalato un profumo6. Perché non chiedi a lui?7. Ti rispondo subito8. Come ci vado alla farmacia?9. Vieni in cucina!10. Vieni da me!11. Lavati! Hai le mani sporche.12. Quanto è costato il viaggio a Berlino?13.Il film è durato 2 ore e mezzo14. E’ piovuto tutto il giorno15. Hai dimenticato di chiudere la porta16. Ho lasciato l’ombrello a casa17. Siamo andati a mangiare del pesce18. L’amica di mio fratello gioca a tennis19. Vado a Berlino dalla mia migliore amica20. La prossima settimana prendiamo l’aereo per Londra1. Dieser Kaffee ist für mich (für + accusativo)2. Ohne ihn fahre ich micht ab (ohne + accusativi) partire= abfahren con prefisso separabile3. Meine Zeitung ist auf dem Tisch (auf + dativo)4. Bitte, Hilf mir! (hilfen + dativo –portare aiuto aqualcuno)5. Ich habe ihr ein Parfüm geschenkt6. Warum fragst du ihn nicht?7. Ich antworte dir sofort8. Wie komme ich zur Apotheke?9. Komm in die Küche10. Komm zu mir!11. Wasch dich, du hast schmutzige Hände.12. Wie viel hat die Reise nach Berlin gekostet?13. Der film hat zweieinhalb Stunden gedauert.14. Es hat den ganzen Tag geregnet.15. Du habst vergessen die Tür zu schließen16. Ich habeden Regenschirm zu Haus gelassen17. Wir sind Fisch essen gegangen18. Die Freundin meines Bruders spielt Tennis19. Ich fahre zu meiner besten Freundin nach Berlin20. Nächste Woche fliegen wir nach London