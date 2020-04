Frasi di grammatica tedesca da tradurre

Frasi di grammatica (indirecke Fragen – Wechselpräposition) da tradurre

• Dov’è il mio cellulare? Scusa, non ho capito? Ti ho chiesto dov’è il mio cellulare. Non ne so nulla. Non ne ho alcuna idea. È vicino alla televisione. È sul tavolo. Forse è nella tasca della giacca? NO, non è nella tasca della mia giacca• Wo ist mein Handy? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden.Ich habe dich gefragt, wo mein Handy ist. Das weiss icht nicht. Keine Ahnug! Es liegt neben Fernsehen. Es liegt auf tem Tisch. Es ist in deiner Jackentasche ? Nein. Es ist nicht in meiner Jackentasche.• Dove sei ? Cosa ? Ti sto chiedendo dove sei . Sono a scuola. Sono in un centro commerciale. Sono in un ristorante. Sono in banca. Sono nell’autobus. Sono dalla pettinatrice. Sono dal dottore. Sono a casa di Ton. Sono a casa. Sono a Berlino• Wo bist du? Was? Sag mir wo du bist. Inch bin in der Schule. Ich bin im Einkaufszentrum. Ich bin in einem Restaurant. Inch bin in der Bank. Inch bin im Bus. Inch bin bei der Friseurin. Inc bin beim Arzt. Ich bin bei Tom. Ich bin zu Hause. Ich bin in Berlin.• Dove vai ? Vado a scuola. Vado al centro commerciale. Vado al ristorante. Vado in Banca. Vado alla fermata dell’autobus. Vado dalla parrucchiera. Vado da dottore. Vado a casa di Tin. Vadio a casa (mia). Vado a Berlino• Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule. Ich gehe ins Einkaufszentrum. Ich gehe ins Restaurant.Ich gehe in die Bank. Ich gehe an die Bushaltestelle. Ich gehe zur Friseurin. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zu Tim. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Berlin• Che cosa farai nel fine settimana ? Che cosa mi hai chiesto? Ti ho chiesto che cosa farai nel fine settimana. Non lo so ancora. Non ho alcun progetto. Io vado in montagna con la mia famiglia. Lì faremo un’escursione. Io andrò a sciare. Io farò una bella dormita.• Was wirst du am Wochenende machen? Was hast du mich gefragt ?Ich habe dich gefragt was du an Wochenende machen wirst. Ich weiss es noch nicht. Ich habe keine Pläne. Ich fahre mit meiner Familie in die Berge. Dort wedùrden wir wandern. Ich werde Ski fahren. Ich werde ausschlafen.