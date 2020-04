Espressioni comuni in tedesco

Nella vita quotidiana si incontrano delle espressioni, delle parole o delle frasi la cui conoscenza può essere utile, alcune delle quali si collegano ad atti comunicativi (salutare qualcuno, presentare qualcuno, accomiatarsi, fare gli auguri, esprimere dispiacere, ringraziare, ecc..)Erlauben Sie, dass ich Ihnen Herrn X vorstelle? = Permette che Le presenti in sig.X?Erlauben Sie, dass ich Sie Frau Y vorstelle? = Permette che La presenti alla sig.ra Y?Es freut mich, Sie zu sehen = Felice di vederLaEs freut mich Sie Kennen zu lernen = Felice di fare la sua conoscenzaWie geht es Ihnen ? = Come sta ?Sehr gut, danke, und Ihnen ? = Bene, grazie, e Lei ?Auf WiedersehenBis bald!Machs gut! (stammi bene) a cui si rispondere: Machs better (e tu ancora meglio)Frohe Weihnachten!Ein glückliches Neues Jahr!Zum neuen Jahre wünsche ich dir alles Gute !Fröhe Ostern !Alles Gute zu deinem GeburstagViele gute Wünsche zu deinem NamenstagWir trinke auf da Wohl von PeterWir stoßen auf das whol von Peter anProst! = cin cin (dal latino pro sit = ti sia a giovamento)Zum Wohl!Auf IIhr WohlHerzlichen Glückwunsch!Gute Besserung! (rivolto ad una persona ammalata) = Buon miglioramentoEs tut mir leid!Entschuldigen Sie BitteVerzeihungIch bitte um VerzeihungDankeDankeschönVielen Dank !Herzlichen Dank !Bitte !Bitte sehr !Gerne geschehen!Gerne!Mit Vergnügen (con piacere, è stato un piacere)Nichts zu danken! = Prego, di nullaDas wäre doch nicht nötig (gewesen) = Non dovevi disturbarti.Außen Betrib = fuori usoAchtung Stufe = Attenzione allo scalinoKein Zutritt = divieto di accessoAuf die Toilette gehen = andare alla ToiletteBehindertengerechteToilette = Toilette per disabiliH = Herren (Per signori)D = Damen (per signore)Besetzt = occupatoFrei = liberoDrücken = spingereZiehen = tirareEine Münze einverfen = inserire una monetaNa…. = Per iniziare un discorso – Va bene, allora…….Na klar! = ma certo!Na Super! = Ubna cosa geniale!…..na und?! = durante il discorso, l’interlocutore interrompe per dire ….. e allora?Quatsch! = quando vogliamo riconoscere che quello che si è appena detto è una stupidaggine