Dativo in tedesco-Regola generale e particolarità

Il dativo è il caso del complemento di termine (a chi? a che cosa?)La domanda, in tedesco, è Wem?• 1.a voce: maschile singolare• 2.a voce: femminile singolare• 3.a voce: neutro singolare• 4.a voce: plurale per tutti i generi1. Articolo determinativo al dativo: dem - der – dem - den2.Articolo indeterminativo al dativo: einem - einer – einem - einen3. Aggettivo possessivo al dativo: meinem - meiner – meinem -meinen4. Aggettivo possessivo al dativo: diesem - dieser – diesem - diesen• Da questo schema si nota che• Il maschile singolare e il neutro singolare coincidono e finiscono in –em• Il femminile singolare termina sempre in –er• Il plurale termina sempre in en5. Di solito il nome che segue un dativo termina sempre per –n• Der Film gefāllt dem Jungen• Der Film gefāllt einem Jungen• Der Film gefāllt diesem Jungen6. I verbi più comuni che reggono il dativo sono:• wünschen (augurare)• gehören (appartenere)• gefallen (piacere, detto della vista)• antworten (rispondere)• fehlen (mancare)• schmecken (piacere, detto del gusto)• schenken (offrire)• schreiben (scrivere)Reggono il dativo anche le seguenti preposizioni: aus, bei, mit,seit, nach, von, zuEsempi• A chi auguri buongiorno? All’amico = Wem wünschst du guten tag? Dem Freund• A chi appartiene il libro ? Alla signora = Wem gehört dss Buch? Der Dame• A chi appartiene la collana) Alla ragazza = Wem gehört die Kertte? Dem Mādchen• La torta alla cioccolata piace ai bambini = Die Sachertorte schmeckt den Kindern• La scuola piace agli studenti = Die schule gefāllt den Studenten• Compriamo il pane dal fornaio = Wir haufen das Brot bei dem Bācker• Vado dal macellaio = Ich gehe zu dem Metzger• Non gioco con te = Ich spiele nicht mit dir• Sono le 4; Gli scolari tiornano da scuola = Es ist vier Uhr; die Schülerkommen aus der Schule7. Se nella frase abbiamo un accusativo (complemento oggetto) e un dativo (complemento di termine) l’ordine è dativi + accusativo• Io offro una torta al cioccolato al mio amico = Ich schenke meinem Freund eine Sachertorte