Tema di spagnolo sulla notte di Capodanno

El día 31 ha sido Nochevieja y este año he decidido pasar la fin del 2015 y el principio del 2016 con mis padres en nuestra casa mientras los años pasados mi familia y yo íbamos al restaurante con algunos compañeros de trabajo de mi padre. Mi padre ese día trabajaba desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Entonces mi madre y yo hemos hecho todos los preparativos para la velada, la compra y la decoración de la mesa. Por la mañana hemos ido a las tiendas y al supermercado, donde hemos comprado los alimentos más típicos italianos de Nochevieja como las lentejas con el salchichón y el pescado. Por supuesto también cava para brindar a medianoche.Ha sido todo muy bonito y estupendo y hemos visto en la televisión un programa con música y entretenimiento hasta algunos minutos antes de la medianoche cuando ha empezado la cuenta regresiva y todo el mundo ha levantado las copas para brindar para el año nuevo! Me ha gustado mucho recibir numerosos mensajes de mis amigos y familiares y también ver los fuegos artificiales cerca de mi casa.En España, como en Italia, es muy popular la cena de ese día y muchas personas llevan ropa interior roja porque creen que van a tener más suerte.La gente ve la televisión donde una reloj va a dar las 12 campanadas y a cada campanada se come una uva; al terminar se brinda con cava.