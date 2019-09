Comprensione scritta di spagnolo sulla scuola e migliore amica

Comprensión escrita: Mi colegio y mejor amiga

Mi colegio era muy peculiar por sus colores y había dos edificios muy grandes. Las clases eran pequeñas pero acogedoras y por dentro eran naranjas y verdes; nosotros las decorábamos con mapas, dibujos y nuestros trabajos. La planta de abajo tenía un comedor grande para los niños que no podían ir a comer a su casa. Tenía también un polideportivo cubierto y un patio con muchos árboles y parterres. Todas las profesoras eran muy buenas, cariñosas, divertidas, nos ayudaban a aprender y enseñaban muy bien. Me divertía mucho con mis compañeros, eran simpáticos, alegres, extrovertidos y generosos. Hacíamos muchas actividades y excursiones; de hecho, al final del año hacíamos un festival de Navidad en el polideportivo que decorábamos y donde cantabamos, bailábamos y nos lo pasábamos muy bien. Tengo un recuerdo muy positivo de aquellos años.Mi amiga especial se llama Kiara, tiene mi misma edad y nos conocimos en el colegio ya que coincidíamos en clase. De hecho cuando el primer semestre empezó, ella se sentó a mi lado. Charlamos un poco y me cayó muy bien porque teníamos muchos intereses en común como la danza, las películas y los animales. Estudiábamos juntas en el colegio, salíamos los fines de semana y los pasábamos muy bien. La primera impresión que tuve de ella fue que era una chica muy simpática y graciosa. Después del colegio fuimos a institutos diferentes pero sigo hablando con ella y cuando lo necesito siempre me ayuda. Aunque no nos podemos ver a menudo tenemos una relación muy buena y me alegra tener una amiga como ella.