Comprensione scritta di spagnolo sulla mia persona e passione

Tema sobre mi persona y mi pasión

Me llamo Gemma, tengo 19 años, vivo con mis padres y soy hija única pero tengo dos perros y una tortuga. Soy de estatura mediana, tengo el pelo castaño, liso y corto, los ojos marrones con matices verdes, la nariz pequeña y los labios gruesos. Soy sensible, alegre, optimista, trabajadora, abierta pero a veces también testaruda y lunática. Me gustan las personas con mi mismo carácter y no soporto las mentiras y la vanidad. Me gusta salir con mis amigas, leer libros, sobre todo novelas rosas, escuchar música, sobre todo pop, ir al cine y la danza moderna, que es mi pasión. A la edad de 10 años empecé clase de danza moderna; la música sobre la que bailé mi primera coreografía en el recital era de la banda Coldplay y la canción se llamaba “Yellow”. Esta banda es británica, se formó en Londres en 1997 y está compuesta de cuatro artistas. El género musical es música pop con algunas partes más rock. Me acuerdo con emoción esta canción precisamente porque mi profesora de baile me la propuso para mi primera exhibición. Aún hoy sigo esta banda y sigo escuchando sus canciones que considero muy bonitas, con un buen ritmo, llenas de significado y que tratan también temas de actualidad. Mis gustos musicales no han cambiado: me gustan también otros artistas pero el género musical pop es el que más me encanta.