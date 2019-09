Tema di spagnolo sull’amicizia

“La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos almas”; esta es una de las citaciones más famosas de Aristótes que exprime su pensamiento sobre el fuerte vínculo que se enstaura entre dos amigos.Es una de las relaciones humanas más hermosas y se puede formar en cualquiera etapa cronológica de nuestra vida, no se impone, ni se programa, lo importante es lograrlo y mantenerlo.La amistad significa dedicarse a la otra persona, destinarle tiempo para saber lo más posible de ella; es preocupación y ayuda frente a las necesidades y a los problemas, es sobre escuchar y no querer ser escuchado, es confianza, sinceridad, generosidad, afecto, paciencia. Pero se basa también en el respecto de las ideas y opiniones diferentes de las nuestras, en la aceptación de otros estilos de vida y sobretodo en la solidaridad, tolerancia y apertura hacia culturas, religiones, pensamientos políticos y orientaciones sexuales diferentes, logrando eliminar los obstáculos creados por los prejuicios, la falsedad, la distancia socio-cultural, el egoísmo, el individualismo e interés personal que no nos permiten mantener una auténtica amistad.Hoy en día, en una sociedad cada vez más multi-étnica y globalizada como la nuestra, no siempre resulta fácil instaurar relaciones de sincera amistad sin tener en cuenta de las diferencias, tanto físicas como ideológicas, que creen barrieras entre las personas, dificultando la extroversión y la sociabilidad. Tampoco las redes sociales y los nuevos medios de comunicación facilitan el nacimiento de relaciones, ya que a través de internet y de la virtualidad la amistad no siempre es verdadera y auténtica, sino basada en las apariencias y la frivolidad, enviando mensajes escondidos detrás de las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Aunque las dificultades de la sociedad actual, credo que la amistad sincera y profunda, tomando como ejemplo Don Quijote y Sancho Panza, es importante buscarla y comprometerse para lograrla, ya que tener cerca personas que viven en manera distinta de nosotros representa siempre un momento de desarrollo personal, mirando al mundo con ojos diferentes.