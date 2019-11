Presentazione di me stesso in spagnolo

Presentazione in italiano

Traduzione

Ciao a tutti, mi presento sono Clara, ho 19 anni, mi sono appena trasferita a Roma dalla Spagna per seguire la mia famiglia, infatti, mio padre ha ottenuto un lavoro molto interessante come insegnante di spagnolo in una scuola elementare romana situata nel centro storico. Mia mamma ha accettato questa decisione di mio padre e ha deciso di seguirlo insieme a tutta la famiglia che è composta anche da me e da mio fratello piccolo.In Spagna frequentavo un liceo equivalente a un liceo classico italiano ed è per questo motivo che mi sono iscritta nel liceo classico, per proseguire gli studi iniziati in Spagna e perché mi piacerebbe conoscere meglio anche l'italiano, lingua che conoscevo bene anche nel mio Paese, dato che la studiavo.Nel mio tempo libero invece amo leggere i libri, ascoltare vari tipi di musica e dedicarmi al nuoto, attività sportiva da me molto amata.Hola a todos, me presento: soy Clara, tengo 19 años, me he recién mudada a Roma de España para seguir a mi familia, dado que mi padre ha obtenido un trabajo muy interesante cómo profesor de español en una escuela de primera enseñanza romana, situada en el casco antiguo. Mi madre aceptó esta decisión y lo siguió, junta a toda mi familia que se compone de mi hermano pequeño también.En España iba al Bachillerato Unificado Polivalente, que corresponde a un colegio clásico italiano; para proseguir los estudios empezados en España, y porqué me gustaría saber más la lengua italiana, que todavía ya sabía antés, ahora voy a un colegio clásico.En mi tiempo libre me gusta leer libros, escuchar varios tipos de música y entregarme a la natación, deporte que amo mucho.per approfondimenti, vedi anche: