Tema in spagnolo sui viaggi

Tema sobre los viajes : el peor el mejor

Me gusta mucho viajar, alejarme de la vida de todos los días, relajarme, descubrir nuevos países con costumbres diferentes a las mías y visitar las ciudades.El peor viaje de mi vida fue el verano pasado en Berlín: elegí esa ciudad porque es muy famosa por su turismo. El billete de avión fue muy caro y el avión se retrasó debido a un accidente así que tuve miedo y empecé a preocuparme para mi vuelo y además tuve que esperar una hora y media en el aeropuerto. Cuando llegué ahí, todo fue lo contrario de lo que había esperado. Primero, aunque era agosto, hacía mucho frío; todos los días de mi estancia llovió y había mucho viento. Había pensado que iba a hacer calor, por eso solo llevaba pantalones cortos y camisetas de manga corta. Me los puse y tuve muchísimo frío durante todo el viaje. Segundo, la comida del restaurante donde alojé era muy mala y las habitaciones eran sucias. La ciudad era bonita pero desafortunadamente no pude disfrutar de mi viaje y estoy triste, insatisfecha y decepcionada.Una experiencia que me ha gustado mucho ha sido el viaje que he hecho con mis padres. Hemos ido por dos semanas a Suecia, Finlandia y Letonia, visitado monumentos históricos, plazas, catedrales y naturalmente las ciudades de Estocolmo, Helsinki y Riga. Los hoteles eran muy bonitos y confortables. Lo que más me ha gustado ha sido el desayuno, con una gran variedad de comida y descubrir nuevos lugares, tan lejos y distintos a donde vivo. Que sea un viaje de muchos o pocos días, siempre te ayuda a no pensar en tu vida cotidiana y te abre los ojos a nuevos estilos de vida.