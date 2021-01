Video appunto: Esercizi svolti sui verbi spagnoli

Esercizi sui verbi spagnoli

Completa los siguientes textos con los verbos en el tiempo y modo adecuados

Manuel tenia la tarde libre. Se metió (meter, él) en un café de la Puerta del Sol y pidió (pédir, él) que le pusiera (poner, a él) una copa de coñac. El café empezó/empezaba (empezar) a vaciarse y el camarero se monstró/monstraba (mostrarse) locuaz.Le preguntó (preguntar, él) por un hotel y el camarero le mandó (mandar) a uno de la calle Echegaray. En el hotel pidió (pedir, él) tres habitaciones: una para ocupar inmediatamente y dos reservadas para dos viajeros que llegarían (llegar) de Paris el día siguiente. Se sentía eufórico aunque no sabía bien por qué. El recepcionista le dijo (decir)- Cuando usted vuelva (volver), doctor, tendrá la habitación arreglada y podrá (poder) ver las otras dos si no son de su gusto.Gritábamos mucho organizando la repoblación de Lérida, y lo pasábamos bien intentando encontrar un pueblo que estuviera (estar) deshabitado para reconstruir (recostruir, nosostros) la vida de una provincia bellísima. Al final enseguimos encontrar el pueblo del que habíamos hablado (hablar, a nosostros) antes de salir, y empezamos (empezar, nosostros) a trabajar, fueron (ser) unos días divertidisimos.1. El casino tenía también una buena biblioteca. Federico (ir) fue conmigo una tarde y (presentar a mí) me presentó al encargado para que (dejar a mì) me dejara sacar todos los libros que (querer, yo) quería/quisiera.2. Esa tarde habìamos (preparar, nosotras) preparado la traducciòn de griego Alicia y yo, y cuando (volver, yo) volví a la mesa, le (contar, yo) conté lo idiotas que (ser) son las senoras que vienen a casa, me desahogré con ella de la rabia que (tener, yo) tenía.3. Se besaron sentados en el final del talud. (hacer) Hacía un aire húmedo y (oìrse) se oían una risas y chillidos de niños muy lejos.4. Siempre que me (ver, él) veía me pedía que (hacer, yo) hiciera una misteriosa llamada de teléfono. (Ser) Era estrano que no se (decidir, él) decidiera a hacerla él, pues solo se (tratar) trataba de llamar a un anònimo contestador telefònico.