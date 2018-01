Navidades: ¿fiesta religiosa o fiesta comercial?

La Navidad naciò como fiesta religiosa: el 25 de diciembre los Romanos celebraban el nacimiento del dios Sol y,con el afirmarse del Cristianismo,ha sido adaptada por la iglesia catolica para permitir la conversion de los pueblos paganos en el tercer siglo de Cristo. La celebracion de esta fiesta cambia de país a país;muy característica es la ciudad de Belén por ejemplo porque aquí la Navidad se celebra dos veces: la Iglesia Católica la celebra el 25 de diciembre mientras la Iglesia ortodoxa la celebra el 6 de enero. En todo el mundo, los catolicos mas devotos van a la Misa del Gallo a las doce de la noche o la manana de Navidad para celebrar el nacimiento de Jesus. Las Navidades deberian ser un periodo de reunion familiar, paz, perdon y una oportunidad para reconciliarse y solucionar las disputas con colegas y amigos. En el curso de las ultimas décadas la Navidad ha padecido transformaciones hasta convertirse en una fiesta laica antes que religiosa. Hoy en dia es una fiesta celebrada por todos, tambien por quien se define ateo;la gente organiza grandes almuerzos y banquetes, se intercambian los regalos con falsos propositos de ser buenos, olvidando el verdadero sentido. Los mercados aprovechan en la fecha para sacar a la venta promociones y utilizar esta celebracion en funcion de obtener mas ganancias, es usada para dar un empujon a la nuestra economia. En Italia,como en la mayoria de los paises del mundo, sigue la tradicion del arbol con sus paquetes colorados,las Navidades estan hechas de regalos y consumismo: ya se ha convertido en un modo para sobresalir; por ejemplo los japoneses la celebran con muchas luces, asì como los franceses, un ejemplo muy famoso es Paris. Las personas se dejan tomar de la locura, siempre temen de equivocar el regalo, no saben que comprar, porque hoy son los regalos la cosa más importante de la Navidad. La figura de Papa Noel ha remplazado aquella de Jesus y él tambien es utilizado para hacer dinero: las tiendas de juguetes preparan la Casa de Papa Noel y una fila interminable de ninos se forma, todos listos para pedir juegos que sus padres tendran qu adquirir. Segun yo, el intercambio de los regalos es una obligacion impuesta de la sociedad a que nadie se sustrae mas porque todos queremos recibir regalos; no creo que hacer regalos es equivocado, pero tienen que ser hechos con el corazon de otro modo están vacíos, inútiles y sin sentido. En conclusion, para mi las Navidades es una fiesta comercial, pero tambien una fiesta religiosa porque algunas personas todavia siguen celebrando la verdadera Navidad, estando juntos sin preocuparse demasiado de las cosas materiales aunque, desafortunadamente, no es lo que hace la mayoria de las personas.