Lessico: mezzi di comunicazione e il computer

Medios masivos de comunicaciòn

El ordenador

• la radio• la jornada laboral• conectarse a internet• quiosco=giornalaio• revistas del corazón=riviste di gossip• conexión wifi• reportaje=reportage• telediario=telegiornale• el parte metereológico, el tiempo=meteo• poner=trasmettere• la retransmisión (en directo)= la trasmissione (in diretta)• la temporada= stagione(di una serie tv)• telenovelas, culebrones• concurso=competizione a quiz• documental• tertulia=talk show• programa musical• quitar• reducir• entretenimiento=intrattenimento• programa juvenil• telebasura, telerealidad• a pago= a pagamento• la prensa=la stampa• la prensa amarilla=rivista scandalistica, di gossip• el cotilleo=il gossip• hojear=sfogliare/ojear=dare un’occhiata a• ponerse al día=actualizarse• titular=titolo di giornale• la red=la rete• soporte de papel/digital• el blog-blogger, bloguero• periodista-periódico• corresponsal-enviado especial• estar a favor/en contra• yo que tú/yo en tu lugar=se fossi in te• pagar en tarjeta/en efectivo• el soroche=mal de alturas• selección=la nazionale• presupuesto=il bilancio• científico=scienziato• vivir en una burbuja=vivir aislado• encender/apagar• la pantalla=lo schermo• hacer clic• el ratón=il mouse• conectarse a internet• el buscador=il motore di ricerca• imprimir-impresora• copiar y pegar• guardar en una carpeta=salvare in una cartella• abrir/cerrar los documentos• enlace=link• navegar por internet• buscar información• bajar música• botón=pulsante• la página web• marcar un texto• borrar• colgar/subir un documento=caricare• escritorio=desktop• el teclado=la tastiera• archivo=file