Tempi e funzioni dell'infinito

I tempi e le funzioni dell'infinito

Presente

Perfetto

Futuro

L'infinito in latino ha tre tempi:- presente- perfetto- futuroPer la diatesi attiva, basta prendere l'ultima voce del paradigma (tema del presente + are/ere lungo/ere breve/ire).es. audio-is-ivi-itum-ire >> audire (ascoltare)Per la diatesi passiva, il presente si forma dal tema del presente + le desinenze ri (per la I, II e IV coniugazione) e i (per la coniugazione mista e la III).es. audiri (essere ascoltato)Per la diatesi attiva, il perfetto si forma dal tema del perfetto + issees. audivisse (avere ascoltato)Per la diatesi passiva, il perfetto si forma dal tema del supino + le desinenze dell'accusativo (al singolare e al plurale) + essees. auditum-a-um esse (essere stato ascoltato)auditos-as-a esse (essere stati ascoltati)Per la diatesi attiva, il futuro si forma dal participio futuro in accusativo (singolare e plurale) + esse.es. auditurum-am-um esse (stare per ascoltare,audituros-as-a esse essere per ascoltare)Per la diatesi passiva, il futuro si forma dal tema del supino + iri (infinito presente passivo disusato di eo, andare)es. auditum iri (stare per essere ascoltato, essere per essere ascoltato)





Funzioni

L'infinito può avere valore di:- soggetto- oggetto- predicato

es. Errare humanun est. (soggetto)

Malo errare cum Platone. (oggetto)

Vivere est amare. (predicato)