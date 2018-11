Frasi in latino tradotte un italiano

Frasi in latino

Frasi tradotte

1. Huius procerae arboris fructus plurimi atque pulcherrimi sunt, sed nobis non placent.2. Democritus et Heraclitus clarissimi philosophi fuerunt: huic hominum vita lacrimas movebat, illi risum.3. Istius hominis verba falsa sunt, ideo illi fidem non praebebimus.4. Nautis et agricolis dissimillimi mores sunt: hi stabiles sedes habent, illi locum semper mutant.5. Quoniam haec Romanis nuntiata sunt, ex Leontinis mota sunt extemplo castra ad Syracusas.6. Post illud proelium Athenienses Miltiadem exercitui praefecerunt atque illi septuaginta navium imperium commiserunt.7. Nostri milites novum pontem ex ligno aedificaverunt, sed ingens fluminis vis illum magno cum strepitu delevit.8. Haec ubi speculatores cognoverunt, statim Caesari nuntiaverunt: ille autem consilium non mutavit.1. I frutti di questo alto albero sono moltissimi bellissimi ma non ci piacciono.2. Democrito ed Eraclito furono famosissimi filosofi: al primo la vita degli uomini causa lacrime, al secondo rusate.3. Le parole di codesto uomo sono false, perciò non daremo a quello fiducia.4. Marinai ed agricoltori hanno abitudini molto diverse: questi ultimi hanno sedi stabili, gli altri cambiano sempre luogo.5. Poiché queste cose vennero riferite ai Romani , l'accampamento venne spostato subito a Siracusa da Lentini.6. Dopo quella battaglia, gli Ateniesi misero a capo dell'esercito Milziade e a lui è affidarono il comando di 70 navi.7. I nostri soldati realizzarono un nuovo ponte di legno, ma l'impeto del fiume lo distrusse subito con un gran rumore.8. Quando i ricognitori scoprirono queste cose, le riferirono subito Cesare : egli però non cambió i piani.