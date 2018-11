Frasi in latino tradotte in italiano con la declinazione

Frasi in latino

Frasi tradotte in italiano

1. Dominâ non modo cum ancillis, sed etiam cum villicae filiabus bonam cenam parat.2. Aurigâ cum Arabicã equã in circum intrat.3. Ab agricolae sedulã filiã aut capellâ aut asinâ pascitur.4. Puellae cum parvis pupis ligneis ludunt.5. Avaritiâ cum serã paenitentiã culpam non deminuit.6. Et olearum copiâ et multae agnae agricolas delectant.7. Discordiae insidiae cum piratarum minis insulae incolas turbant.8. Non bellicã tubã, sed incolarum laetitiã Syracusarum gloriosarum copiarum magnâ victoriâ nuntiatur.9. Amicae Corneliae sincerae sunt.1. La padrona prepara la buona cena non solamente insieme alle ancelle, ma anche insieme alle figlie della fattoressa.2. L'auriga entra nel circo con una cavalla Araba.3. Dalla diligente figlia dell'agricoltore viene portata al pascolo o la capretta o l'asina.4. Le fanciulle giocano con piccole bambole di legno5. L'avidità, insieme al tardivo pentimento, non riduce la colpa .6. Rallegrano gli agricoltori sia l'abbondanza di olive, sia le molte agnelle.7. L'insidia della discordia, insieme alla minaccia dei pirati, agitano gli abitanti dell'isola .8. La grande vittoria delle gloriose truppe di Siracusa viene annunciata non dalla tromba di guerra, ma dalla gioia degli abitanti.9. Le amiche di Cornelia sono sincere.