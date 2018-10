Definizione di sé

Il pronome personale sé è un pronome di tipo riflessivo, di terza persona singolare e plurale. Richiede come da regola l’accento grafico. L’accento serve prevalentemente per differenziarlo da se inteso come congiunzione senza accento o dal se senza accento inteso come pronome atono. Secondo le regole classiche dell’ortografia il sé dovrebbe perdere l’accento quando risulta essere seguito da medesimo o da stesso, in quanto in loro presenza la natura grammaticale del sé viene meno. Dunque quando il sé è accompagnato da medesimo e da stesso sarebbe ridondante a livello grammaticale l’uso dell’accento nel sé.

Questa regola vale solo per il sé nella grammatica italiana, non di certo per altri pronomi o termini. La forma del sé con l’accento è quella più utilizzata dalle persone che in taluni casi tendono anche a commettere degli errori.

Errori comuni nell’utilizzo del sé

Comunemente si tendono a fare parecchi errori nell’utilizzo del sé. Uno degli errori che si tende a fare nella grammatica italiana e l’uso del sé accentato accanto a stesso; la forma corretta del sé in questo caso è se stesso. Come detto nella regola generale il sé con l’accento va sempre accentato in modo isolato, mentre accanto a stesso e medesimo deve essere sempre senza l’accento perché in questo caso è un pronome. Bisogna sempre porre però l’accento al plurale di se stesso, perché si deve differenziare e non confondere con i congiuntivi di stare, per cui avremo: “sé stessi”; “sé stesse” per differenziarli da “mi chiedevibene oppure male”.

Al plurale invece sé con medesimi/medesime non vuole l’accento e si scriverà se medesimi e se medesime, in quanto non si può fare confusione con altre forme generali dal punto di vista grammaticale.

Esempi grammaticali generali con l’uso del sé

Lo fa per se stesso (il sé come da regola deve essere senza accento)

Bisogna sempre amare sé stessi/sé stesse (in questo caso l’accento si mette per non fare delle confusioni generali con il congiuntivo passato)

Portava sempre con sé la fotografia di sua nonna come ricordo.

Non è semplice trovare il sosia di sé stessi.

Ha una penna con sé.

Luca è sempre pieno di sé ed è insopportabile.