Video appunto: Proposizioni oggettive

Proposizioni oggettive

Le loro caratteristiche

Lehanno come funzione, nel periodo, quella di complemento oggetto della proposizione "Penso (Cosa?) --> che siamo fortiEsse possono essere in forma implicita o esplicita.Lesono introdotte da "", che precede il verbo al modo, esempio:"Dicenon essere stato lui"Lesono introdotte da "", che precede il verbo al modo, esempio:"Ti diconon è stato lui""PensoFabio faccia bene il suo lavoro""Gli fece notareavesse esagerato"Lepossono essere caratterizzate da:- verbi sentimentali come "lamentarsi, dispiacersi, rallegrarsi" ecc.Es: "che stia male"- verbi che rimandano all'ipotesi, al pensiero come appunto "pensare, ipotizzare, chiedere, domandarsi, domandare" ecc.Es: ""cos'abbia sbagliato"- verbi come "vietare, impedire, volere, temere, desiderare, tentare, ordinare" ecc.Es: ""questo"- verbi che rappresentano affermazioni come "dire, affermare, esprimere, decretare, raccontare, descrivere" ecc.Es: ""che l'assemblea è terminata"- verbi che rimandano a ricordi e/o pensieri come "ricordare, capire, credere, sospettare, supporre" ecc.Es: ""che sia stato tu"