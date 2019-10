Etimologia della parola informazione

Le caratteristiche dell’informazione

L'informazione nei vari ambiti

è una parola che ha origini linguistiche ed etimologiche latine, più precisamente deriva dal sostantivo "informatio-nis". (dal verbo latino “informare” che significa “dare forma alla mente”, “insegnare”, “disciplinare”)Nella sua accezione più antica questa parola serviva per indicare un concetto, un’idea. Nell’etimologia greca antica invece aveva due significati:1. "μορφή”, ovvero la cosiddetta metatesi che era quel procedimento mediante il quale si assisteva ad un rovesciamento di due fonemi.2. "εἶδος", che significa “forma”, “concetto”, “immagine”. Questo sostantivo veniva utilizzato in particolar modo da due filosofi molto importanti che erano Aristotele e Platone per identificare una sorta di identità di tipo meramente ideale o l’essenza di una determinata cosa.Quindi la parola informazione ha un’etimologia dalle origini molto antiche e a seconda della lingua ha dei significati molto importanti.ha un ruolo molto importante e serve per fornire degli elementi molto utili al suo fruitore. Infatti all’interno di un’informazione sono radicati degli elementi molto rilevanti come ad esempio eventi reali che sono stati vissuti dalle persone e che possono servire ad altre persone senza che queste le debbano necessariamente vivere, esperire. Una forma orale e che poi presenta anche delle fonti scritte tangibili è senz’altro il linguaggio, elemento molto importante al fine dello scambio di informazioni tra individui all’interno della comunità di cui fa parte.Seguendo questa linea si sa anche che la storia di ogni civiltà e di ogni comunità umana si fonda su informazioni scritte e orali, alcune delle quali prendono il nome di fonti. A costituire dunque quella che è la storia è senz’altro l’insieme delle esperienze umane vissute, che ci sono pervenute tramite le cosiddette “informazioni” scritte e orali.A seconda dell’ambito di riferimento possono essere informazioni quelle ad esempio contenute nell’ambito di un archivio, oppure quelle presenti nell’ambito della descrizione di una formula chimica, oppure quelle presenti all’interno di fonti storiche molto antiche come ad esempio la celeberrima Stele di Rosetta, in cui è presente un’iscrizione articolata in antichi registri come il greco antico, il geroglifico e il demotico. La vera e propria importanza dell’informazione la si è capita in particolar modo nel corso del XX secolo.I passi avanti che si sono fatti nel comprendere che cosa significhi la parola informazione hanno condotto a dare vita alla cosiddetta società dell’informazione, la quale si colloca subito dopo quella che era definita “era industriale” e prima di quella che viene chiamata come “economia della conoscenza”.ha un significato differente a seconda dei vari ambiti:- per esempio nell'spesso significa una relazione generale tra due dati specifici. Il concetto di informazione dunque viene tradotto per iscritto attraverso dati di tipo numerico;un numero serve talvolta per categorizzare quella che è un'informazione specifica, dunque non è soltanto un numero;invece un'informazione è una sorta di segnale che può essere dunque trasmesso tramite un sistema di telecomunicazioni che si può introdurre nell'ambito di cosiddetti supporti di memorizzazione.l'informazione viene invece spesso veicolata tramite i cosiddetti mass-media moderni e consiste in uno scambio di informazioni relativi a fatti che hanno riguardato i componenti delle varie comunità umane diffuse nel mondo.Per approfondimenti vedi anche: