Ve l'ha e suo utilizzo

Esempi di frasi con ve l'ha

La forma lessicale ve l'ha è una forma molto importante all'interno della frase, inerente in particolare la concordanza del participio con i pronomi personali. I pronomi (dal latino tradotto: al posto del nome) sono quella parte del discorso che ha come funzione importante quella di sostituire un determinato elemento della frase.Quindi il pronome serve anche per rendere più snella e di più chiara comprensione una determinata frase.Ve appartiene a quelli che vengono definiti nella grammatica italiana pronomi personali complemento.Mentre i pronomi personali soggetto, all'interno di una frase, svolgono la funzione di soggetto, i pronomi personali complemento invece hanno la funzione di completare ciò che viene espresso dal predicato.Esempi con i pronomi personali soggetto e con i pronomi personali complemento: Lui (pronome personale soggetto) ama solo te (pronome personale complemento).Ve l'ha detto Leonardo dell'incidente?Ve l'ha riferito Marco l'accaduto!Ve l'ha concessa il datore di lavoro la pausa questa mattina?Ve l'ha spiegato il concetto la professoressa?per approfondimenti vedi anche: