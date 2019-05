Aggettivi qualificativi con valore di sostantivi

Vi sono vari casi di aggettivi qualificativi con valore di sostantivo. Ecco a tal proposito un esempio di aggettivo qualificativo che assume il valore di sostantivo:

Non ti sei fermato al semaforo e sei passato con il rosso. (rosso risulta essere non un aggettivo, bensì un sostantivo.

Aggettivi qualificativi con valore di avverbio

Oltre ad acquisire il valore di sostantivo, gli aggettivi qualificativi possono assumere anche il valore di avverbio. Questo caso si verifica quando un determinato aggettivo nell'ambito di una frase si accompagna ad un determinato verbo e quindi non ad un nome e non ad un pronome. In questi casi quindi - come detto - gli aggettivi assumono un valore di tipo avverbiale. In questo modo gli aggettivi qualificativi rimangono invariati.

Frasi con aggettivi qualificativi con valore d'avverbio

Martina parla piano. (a voce bassa)Leggete chiaro (leggete chiaramente, in modo chiaro)Non parlate forte.(non parlate con voce forte)Mangiate piano. (lentamente)Luisa, spendi poco!