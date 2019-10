10 frasi con forma negativa e affermativa

La frase semplice

Dieci frasi affermative

La frase negativa

Dieci frasi con la forma negativa

La frase semplice è un insieme di parole di senso compiuto usate per affermare qualcosa e organizzate intorno a un solo verbo, detto predicato.Simoneuna mela.Lucaun bicchiere di latte.Andreala televisione.Ivanun ragazzo.Domaniin montagna.La mammala bambina.Cristianoa calcio.Domenicachiusi.Matteoalla playstation.Maricail pianoforte.In italiano la frase negativa si forma nel seguente modo: non + verbo. Essa si usa per negare un'affermazione, ovvero per non accettare o rispondere rifiutando ciò che l'altro ha espresso positivamente.Massimola macchina.Oggia casa.visto il film.Domania scuola.Il negoziochiuso.Io non sono a scuola oggi.Giulia non è a scuola di musica oggi.Francesca non ha visto la sua serie tv preferita questo lunedì.Anna non è malata.Camilla non è al cinema.La frase negativa interrogativa si forma con la negazione non prima del verbo, cambiando l'intonazione. Esempi:fame?stanchi?Se la frase negativa è la risposta a una domanda si forma con la negazione no, non prima del verbo. Esempio:"Siete sposati?" "sposati"."Hai il permesso di soggiorno?" "il permesso di soggiorno"."Sei africano?" "africano. Sono italiano".