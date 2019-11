10 frasi con il comparativo di maggioranza

Il comparativo di maggioranza

Ecco alcuni esempi di frasi

Il comparativo è una proposizione subordinata che stabilisce un rapporto di paragone con la proposizione principale.• Comparativo di maggioranza, che si forma aggiungendo l’avverbio più all’aggettivo qualificativo.Il modo in cui il comparativo di maggioranza si forma nel seguente modo: più + il primo termine di paragone + il di o il che + il secondo termine di paragone. Il suo utilizzo avviene nei seguenti casi generali:- se segue un nome: esempio Marta è più bassa di Erica.- quando il secondo termine di paragone risulta essere un pronome:Esempio: Io sono più preparata in storia di lui.- nel caso in cui il secondo termine di paragone risulta essere un avverbioEsempio: Il cielo oggi è più sereno di ieri.Oltre a di si utilizza il che nella comparazione nei seguenti casi:- quando il secondo termine per effettuare il paragone risulta essere preceduto da una preposizione:Esempio: Mi annoio di più con lui che non con la mia migliore amica.-si effettua un paragone o un confronto tra due aggettivi, due avverbi o due verbi.Esempi: Mara è più graziosa che bella.Fai le cose più precisamente che velocemente.Leggere è più importante che vedere la televisione.L’aereo è più veloce del treno.Marina conosce più lingue di me.L’Italia ha una superficie più estesa della Svizzera.Federico è più alto di Matteo.Gianluca ha più capelli di Piero.La lepre è più veloce della tartaruga.Sara è più dolce di Eleonora.L’iphone costa di più del samsung.Ho comprato più arance che mele.Sono più grande dei miei fratelli.Per approfondimenti vedi anche: