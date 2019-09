Davvero in analisi grammaticale

Nell'ambito della grammatica italiana davvero è un avverbio e può assumere alcune sfumature di significato, come ad esempio: effettivamente, veramente, proprio, sul serio, ecc...Hai fatto davvero (con significato di effettivamente)quei compiti?Hai davvero (con significato di veramente) fatto un lavoro eccezionale oggi!Sei davvero (significato che sta per sul serio) andato a Londra per Natale?Sei davvero (con significato di proprio) un ragazzo incorreggibile!- Davvero può anche assumere quale significato quello di per davvero, sul serio.Per davvero sei andato in montagna durante le vacanze natalizie?Ha fatto quelle marachelle davvero. (con significato di sul serio)- Talvolta davvero viene anche utilizzato anche per esprimere dubbio o stupore.Hai davvero vinto tu il premio per il migliore lettore dell'anno. (per esprimere stupore)Hai davvero scritto tu quel libro. (per esprimere dubbio)- Un'altra sfumatura assunta da davvero è quella che ha come significato in verità, per davvero.E' brutto davvero.E' una cosa davvero strana.- Davvero può assumere anche il significato di assolutamente, proprio.Non la saprei davvero cantare quella canzone.- Oppure serve infine per esprimere conferma.Davvero, ho visto l'accaduto con i miei occhi.