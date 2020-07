Lessico Inglese - Disastri naturali e inquinamento

arson (arsonist)=incendio doloso (piromane, incendiario)avalanche=valangaBeaufort scale =scala di Beaufort (=misura la forza del vento)blizzard, snowstorm=buferablow (gust-to gust)=soffiare (raffica-soffiare forte)casualty=vittimacataclysm=cataclismacloud=nuvolacumulonimbus=cumulonembocyclone=ciclonedam (to dam)=diga (arginare)damage=dannodestroy=distruggeredestruction=distruzionedrought=siccitàdust storm=tempesta di polvereerosion=erosionefatal=fatalefatality=vittima, incidente mortalefault=colpaflood=alluvionefog=nebbiaforest fire, bushfire=incendio boschivogale=burrasca, vento fortehailstorm (hail)=grandinata (grandine)heat wave=ondata di calorehurricane=uraganolandslide, mudslide=franalava=lavalightning=fulmine, lampomagma=magmanimbus=nemborescue=mettere in salvosandstorm=tempesta di sabbiaseismic=sismicoshelter=rifugiosinking=affondamentothunderstorm, rainstorm=temporaletornado, twister=tornadotremor, earthquake=sismatsunami=tsunamiuproot=estirparevolcano=vulcanowhirlpool=vortice, mulinellowhirlwind=tromba d’ariawindstorm=tempestaacid rain=pioggia acidato affect=riguardare, interessareto ail=essere in sofferenzaatmosphere=atmosferato be aware=essere consapevoleban=bandire, proibirebiodegradable=biodegradabilebiodiversity=biodiversitàcarbon dioxide=diossido di carboniocarbon monoxide=monossido di carboniocarcinogen)=agente cancerogenoto carpool=usare una sola autocatastrophe=catastrofeto chop down=abbattereto clear-cut sth=disboscarecombat=combattereto contaminate=contaminare, inquinaredeforestation=deforestazionedesertification=desertificazioneto die out=estinguersidiminish=diminuiredisposable products=prodotti monousodry up, to parch=prosciugarsi, inaridireto dump=gettaredumping ground=discaricaemission=emissioneto emit=emettereendangered species=specie a rischioenergy conservation=conservazione dell’energiaenergy source=fonte di energiaenvironment=ambienteto erode=erodere, corrodereto be exposed to=essere esposto aextinction=estinzionefamine=carestiafood chain=catena alimentarefumes=gas, esalazioniglobal warming=riscaldamento globalegreenhouse effect=effetto serraheavy metal=metallo pesanteto harm (to be harmful)=danneggiare (essere dannoso)to leak out=filtrarelitter, trash (to litter)=immondizia (lasciare in giro rifiuti)melting of glaciers=scioglimento dei ghiaggiaimenace (to menace, to threaten)=minaccia (minacciare)minimize=minimizzarenatural resources=risorse naturalioil slick=macchia di petroliooveruse=uso eccessivo, abusopesticide=pesticidapollutant=inquinanteto pollute=inquinarepreservation=salvaguardiato reforest=rimboschirerely on =contare su, fare affidamento surenewable energy=energia rinnovabilereusable=riusabilescaremonger=creare dell’allarmismosewage, sludge=liquami, scarichismog=smogsoil=terra, terrenostarvation=fame, inediasustainable development=sviluppo sostenibiletide=mareatoxin=tossinauntreated=non trattato, al naturaleunleaded=senza piombo, verdeurbanization=urbanizzazionezero-emission vehicle=veicolo a zero emissioni